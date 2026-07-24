Un camionero bajó a revisar la carga en una estación de servicio de Jujuy y le robaron una riñonera con $3,5 millones

Un camionero de la provincia de Santiago del Estero fue víctima de un robo millonario mientras se encontraba detenido en una estación de servicio de la ciudad jujeña de Palpalá . Delincuentes aprovecharon un descuido del chofer y le sustrajeron una riñonera que contenía $3,5 millones en efectivo , además de documentación personal y del vehículo.

El hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada en el barrio Antártida Argentina, en la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con la información policial, el transportista, oriundo de la localidad santiagueña de Monte Quemado, estaba esperando para cargar combustible y continuar su viaje cuando advirtió que la lona del camión se encontraba desatada.

Ante esa situación, descendió de la cabina para verificar la carga. Mientras realizaba la inspección, escuchó el golpe de la puerta lateral del vehículo al cerrarse, aparentemente por la acción del viento.

Al regresar al interior del camión descubrió que le habían robado una riñonera negra donde llevaba el dinero en efectivo.

Además de los $3,5 millones, los delincuentes se llevaron el Documento Nacional de Identidad (DNI), la licencia de conducir, la cédula verde y la documentación correspondiente al camión.

Tras advertir el robo, el chofer consultó a otras personas que se encontraban en la estación de servicio para intentar obtener algún dato sobre los responsables, pero nadie dijo haber visto movimientos sospechosos.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría Seccional N°47 de Palpalá. La causa quedó caratulada como robo y la Policía inició una investigación para identificar a los autores y recuperar tanto el dinero como la documentación sustraída.

Fuente: TN