“Que pague por lo que hizo”: habló la familia de la modelo argentina asesinada en México tras la detención del principal acusado

Juan Manuel Reverter fue detenido después de siete meses de que la Justicia mexicana haya emitido el pedido de captura internacional de Interpol con alerta roja por ser el principal acusado de haber matado a su novia, Agostina Jalabert, en 2023 en Playa del Carmen.

Con su arresto llegó el alivio de la familia de la modelo. “Sabíamos que iba a pasar en algún momento y lo estábamos esperando “, dijo Edgardo, el papá de Agostina, en diálogo con TN.

Lo capturaron cerca de las 7.30 del jueves en una ruta de Oregón, durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. El ICE había desplegado un control y lo frenaron. En ese momento los agentes se dieron cuenta de dos cosas: que su pasaporte estaba vencido desde hacía tiempo y que caía sobre él una orden de detención internacional.

“Él se fue hace un tiempo para allá y nunca renovó su pasaporte porque estaba flojo de papeles. Así que cayó por ambas cosas. Ahí lo detuvieron y a partir de ahí empezó todo el proceso para que puedan deportarlo a México ”, detalló el padre.

La familia Jalabert se enteró durante el mediodía, luego de que una de las hermanas de Agostina viera el posteo de una conocida que anunciaba la detención de Reverter. A partir de allí, todos comenzaron a consultar a la fiscalía de Quintana Roo si efectivamente había sucedido y por la tarde llegó la confirmación: “La noticia fue alentadora . Emocionante en el sentido de que nos dio satisfacción. Que pague por lo que le hizo a nuestra hija. Nadie nos la va a devolver, pero tiene que pagar. Eso es lo que espero”.

Según contó, cuando se lanzó la alerta roja, ya sabían que Reverter estaba en Estados Unidos, pero no sabían bien dónde: “ Fue un camino largo, hace años estamos atrás de esto. A nosotros nos llegó data concreta que estaba por el oeste. Primero pensamos que podía estar en Miami, pero ampliamos la sospecha a California y Oregón también. Y al final estaba en Oregón”.

“No sabemos ahora bien cómo es el proceso, pero nos iremos enterando con los días. Ahora, esperamos que lo deporten y después que lo lleven a juicio. Mientras esté adentro, que tarde lo que sea, estaremos ahí”, concluyó Edgardo.

Candela, una de las hermanas de la víctima, también se manifestó tras conocerse la detención: “Tres años contando en horas, esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos. Mi hermana tuvo justicia”.

El 18 de febrero de 2023 , Agostina fue encontrada muerta en el baño de su departamento en Playa del Carmen. Su hermana Candela la halló colgada del cuello con un cinturón atado a un toallero, a solo 1,20 metros del piso.

Las marcas en la cara y el cuerpo de Agostina , sumadas a la escena, encendieron todas las alarmas.

En el departamento también estaba Reverter, su novio, quien abrió la puerta tras varios minutos de espera y aseguró que había estado durmiendo.

El relato de Edgardo Jalabert, padre de Agostina, fue contundente: “A mi hija la asesinaron, no fue un suicidio ”. Desde ese momento, la familia y una red de mujeres en Argentina y México iniciaron una campaña incansable para exigir justicia.

Tras la renuncia de la Fiscal General de Quintana Roo, duramente cuestionada por su trabajo en ese caso, intervino una fiscalía especializada.

El problema es que no había demasiados avances porque para la justicia mexicana el caso estaba claro: ella había decidido quitarse la vida. Sin embargo, la presión de la familia consiguió que se recaratulara la investigación a femicidio.

La autopsia fue clave en ese sentido. El informe del médico forense José Micieli detalló heridas compatibles con golpes de puño, trauma craneal, quemaduras de cigarrillo (signos de tortura) y abuso sexual.

Además, el experto remarcó la imposibilidad de un suicidio en esas condiciones: “ Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso y a una altura tan baja ”.

La joven era modelo e influencer y había iniciado su relación con Reverter durante la pandemia en Viedma, Río Negro. La pareja se separó tras un episodio violento, pero retomaron después el vínculo a fines de 2022 , cuando él viajó a Playa del Carmen para pasar las Fiestas junto a ella y decidió quedarse a vivir.

De todas formas según consta en la causa, los días previos al crimen estuvieron marcados por discusiones y tensión. La familia Jalabert aseguró que ellos mantenían “una relación tóxica”.

Fuente: TN