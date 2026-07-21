Un bebé declarado muerto volvió a presentar signos vitales antes de ser retirado por la funeraria

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Un bebé de un mes de vida, que había sido dado por muerto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, volvió a presentar signos vitales cerca de dos horas después en la Santa Casa de Rio Claro, en el estado de São Paulo, Brasil. El hecho sorprendió tanto a la familia como al personal médico.





Noah nació de forma prematura y con fisura de paladar, una malformación congénita que afecta el techo de la boca y puede dificultar la alimentación, el habla, la audición y el desarrollo dental. Desde su nacimiento, el 15 de junio, permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal mientras esperaba ser trasladado a un hospital especializado para una cirugía.





El pasado miércoles 15, cuando cumplía un mes de vida, su estado de salud empeoró y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Según informó el hospital, el equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 45 minutos, siguiendo los protocolos de la Sociedad Brasileña de Pediatría. Al no obtener respuesta, se constató oficialmente el fallecimiento.





Tras la certificación de la muerte, el bebé permaneció alrededor de una hora en la UTI Neonatal para cumplir con los procedimientos legales y permitir el acompañamiento de sus padres. Posteriormente fue trasladado a otro sector, donde aguardaba el retiro del cuerpo por parte de la funeraria elegida por la familia.





Sin embargo, cerca de dos horas después de que se confirmara el fallecimiento, una trabajadora de la funeraria advirtió que el recién nacido presentaba signos vitales y dio aviso de inmediato al personal del hospital. El bebé fue reevaluado, readmitido en la UTI Neonatal y volvió a recibir cuidados intensivos.





El viernes por la mañana fue trasladado al Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de São Paulo (USP), conocido como Centrinho, en la ciudad de Bauru, donde continuará con el tratamiento que ya tenía previsto.





En un comunicado, la Santa Casa de Rio Claro aseguró que todos los protocolos técnicos y legales para la constatación del fallecimiento fueron cumplidos de forma rigurosa y que no se detectó ninguna falla asistencial. El hospital destacó que la UTI Neonatal cuenta con un equipo altamente especializado y señaló que, para muchos de los involucrados, incluidos familiares y profesionales de la salud, lo ocurrido fue considerado un "verdadero milagro", aunque la institución reafirmó su compromiso con la ciencia, la ética y la transparencia.