Un bebé de 4 meses y su hermana fueron internados de urgencia en Chubut: el padre acusó a la madre de poner cocaína en la mamadera

La Justicia de Chubut intenta reconstruir las circunstancias que terminaron con un bebé de apenas cuatro meses y su hermana de tres años internados por una presunta intoxicación con cocaína.

Mientras los dos hermanos permanecen bajo observación en el Hospital Zonal Isola de Puerto Madryn , la investigación dio un giro tras la declaración del padre, quien responsabilizó directamente a la madre por lo ocurrido.

El caso salió a la luz cuando los dos menores fueron llevados de urgencia al hospital con síntomas compatibles con una intoxicación . Los médicos que los atendieron alertaron rápidamente a la Policía, lo que activó el protocolo judicial.

De acuerdo con los primeros datos surgidos de la causa, al momento del hecho solo estaban los padres y los dos hermanitos dentro de la casa.

En su primera versión ante la Policía, el padre de los chicos habría declarado que la madre colocó cocaína en una mamadera después de una discusión de pareja.

El testimonio ya forma parte del expediente y será analizado a partir de las pericias toxicológicas y eñ resto de las pruebas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal.

La fiscal de turno se presentó en el hospital para supervisar las primeras medidas. En paralelo, ambos padres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Por el momento, los dos menores siguen internados bajo seguimiento médico, mientras la Justicia avanza para determinar cómo se produjo la presunta intoxicación y establecer las responsabilidades penales.

Fuente: TN