Un adolescente de 13 años fue herido de bala por un compañero en una escuela en Neuquén y permanece internado

Un adolescente de 13 años sufrió una herida de bala en el antebrazo izquierdo durante una clase en el CPEM 6 de Cutral Co, en la provincia de Neuquén . El menor de edad permanece internado bajo observación médica y según el parte oficial del Ministerio de Salud de Neuquén, se encuentra en estado clínicamente estable y lúcido.

El incidente ocurrió durante la tarde del martes 30 de junio, cuando otro alumno ingresó al aula portando un arma de fuego que se disparó accidentalmente e hirió a su compañero. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Salud, la lesión implicó sólo compromiso de piel y partes blandas, sin afectación ósea.

El Ministerio de Salud de Neuquén informó que el paciente permanece internado en el hospital de complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul, donde recibe atención interdisciplinaria. El esquema de tratamiento incluye antibióticos y antiinflamatorios para evitar infecciones y controlar el dolor.

El paciente fue sometido a estudios radiológicos que descartaron fracturas. Según detalló LM Neuquén , el adolescente se encuentra bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución neurológica y la recuperación de la fuerza motora.

El parte oficial advirtió que, en caso de complicaciones, se recurriría a una exploración quirúrgica de la zona afectada para limitar posibles daños. Hasta el momento, la evolución del adolescente es estable y no se detectaron lesiones que comprometan su vida.

El episodio tuvo lugar en horario de clases, dentro de las instalaciones del Consejo Provincial de Educación 6. De acuerdo con lo comunicado por el CPEM, la situación se originó cuando un estudiante ingresó con un arma de fuego al aula y, tras manipularla, se produjo el disparo que lesionó a su compañero .

Las autoridades escolares intervinieron rápidamente, trasladando al menor herido para recibir atención médica y aislando al alumno portador del arma en otro sector del edificio. “La institución fue evacuada en forma inmediata , de manera preventiva, y se llevan adelante ahora los protocolos periciales de rigor”, señala el comunicado del CPE.

La comunidad educativa y los equipos docentes, de apoyo pedagógico y de conducción participaron en la asistencia inicial y coordinaron la aplicación de los protocolos junto a las fuerzas de seguridad. El hecho generó preocupación entre las familias y el personal escolar, dada la gravedad del incidente y el contexto en el que ocurrió.

El incidente activó los protocolos de seguridad y peritaje en el establecimiento escolar: el Consejo Provincial de Educación confirmó que los equipos de gobierno y conducción del CPEM 6 colaboran con las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades . La evacuación preventiva y la intervención de los equipos interdisciplinarios buscaron garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal.

Según LM Neuquén , el caso será objeto de seguimiento por parte de los organismos competentes, que evalúan tanto la dimensión judicial como la contención psicosocial de los involucrados. “La prioridad es la recuperación del adolescente y el acompañamiento de su familia”, señalaron fuentes sanitarias. La comunidad educativa de Cutral Co permanece atenta a la evolución del paciente y a los avances de la investigación.

Por su parte, familiares del menor herido relataron el impacto emocional del episodio. “Él estaba sentado en el banco , atrás había más chicos sentados, escuchan una explosión, él siente que le arde el brazo y yo vengo y lo encuentro todo lleno de sangre. Él se encuentra estable, va a quedar internado, por suerte fue con orificio de entrada y salida”, contó la tía del adolescente en diálogo con La Voz de Neuquén .

El caso abre el debate sobre el acceso de menores a armas de fuego y pone en jaque los protocolos de intervención ante situaciones de riesgo. Luego del caso, que generó conmoción en la comunidad de Cutral Co, padres y docentes manifestaron su inquietud por la seguridad escolar y la necesidad de reforzar estas medidas de prevención en los establecimientos educativos.

Fuente: Infobae