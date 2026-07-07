Un abogado chocó contra un auto detenido en la Panamericana y escapó: murió una mujer y otra está grave

Una conductora de autos de aplicación murió durante la madrugada del sábado tras ser embestida por una camioneta mientras circulaba por la autopista Panamericana , a la altura de Martínez, partido de San Isidro. La víctima trasladaba a una pasajera, que sufrió heridas de gravedad y debió ser hospitalizada. El conductor del otro vehículo es el abogado laboralista Andrés Prieto Fasano, quien quedó imputado por homicidio culposo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:21 en el kilómetro 17 de la autopista, frente al shopping Unicenter , mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho , de 31 años, quien manejaba un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber. De acuerdo con el parte policial, en el vehículo viajaba además una pasajera , que fue asistida por una ambulancia y trasladada a un centro de salud antes del arribo de los efectivos policiales.

Según pudo reconstruirse a partir de las cámaras de seguridad de la zona, el Volkswagen Polo se encontraba detenido sobre el cuarto carril rápido de la autopista .

Los investigadores buscan determinar si esa maniobra se produjo a raíz de un desperfecto mecánico. Instantes después, el auto fue impactado desde atrás por una camioneta Hyundai Creta conducida por Prieto Fasano.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, personal de Bomberos de San Isidro y una médica del servicio Acudir constataron la muerte de Escobar Camacho en el lugar. En tanto, la pasajera continuaba con vida y ya había sido derivada a un hospital con lesiones de gravedad.

El conductor de la camioneta sufrió heridas y, según consta en el parte policial, fue retirado del lugar por una familiar identificada, quien lo trasladó a un centro de salud para recibir atención médica.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de San Isidro, encabezada por Carolina Asprella, que caratuló el expediente como homicidio culposo .

En el lugar trabajó personal de la comisaría 10ª de Martínez Oeste junto con Policía Científica, que realizó las pericias para reconstruir la mecánica del choque antes de liberar la circulación sobre la autopista.

Hasta el momento no se informó oficialmente si al conductor de la Hyundai Creta se le practicó el test de alcoholemia.

Prieto Fasano es un abogado laboralista que también se desempeña como profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y publicista jurídico. Además, integra el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), donde ocupa el cargo de director de Relaciones Institucionales.

En sus redes sociales suele publicar fotografías junto a dirigentes políticos y referentes religiosos. Su publicación más reciente corresponde a un viaje al Vaticano, donde compartió un encuentro con el papa León XIV.

En ese posteo contó que le obsequiaron al Sumo Pontífice un mate argentino, una Flor de la Paz de Pallarols y una bandera argentina “como símbolos de nuestra cultura, nuestra paz y nuestro amor por la Argentina”. Durante esa visita también recorrió la tumba del papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor y se reunió con monseñor Guillermo Karcher.

Fuente: TN