Ucrania lanzó un ataque con drones contra uno de los mercados más grandes de Rusia: 7 muertos y 25 heridos

MOSCÚ-. Ucrania lanzó este sábado por la mañana un ataque con drones contra el centro logístico de Wildberries , uno de los mercados más grandes de Rusia , en Kotovsk, región de Tambov. Como consecuencia de la embestida se desató un incendio que consumió parte de la infraestructura del lugar, al menos siete trabajadores murieron y otras 25 personas resultaron heridas, según informaron medios locales. El gobierno de Volodimir Zelensky lanzó además otros ataques en distintas regiones rusas; en Moscú murió otra persona.

Las fuerzas de Kiev continúan su campaña aérea contra infraestructura energética y objetivos militares en el interior de Rusia, con el propósito de socavar el esfuerzo bélico del Kremlin y hacer que la población sienta las consecuencias de la invasión rusa, que se encuentra ya en su quinto año.

Las personas afectadas fueron rápidamente trasladadas a hospitales en Kotovsk y Tambov. Luego del ataque, las llamas se apoderaron del lugar, pero un operativo de bomberos pudo evitar la propagación, aunque aún se mantienen realizando labores de control.

“Expreso mis condolencias a todos los familiares y seres queridos. Sin duda ayudaremos a las familias de las víctimas”, expresó a través de su canal en Telegram, el gobernador local, Yevgueni Pervyshov .

Además de los bomberos, quienes forman parte del operativo desplegado en el lugar son efectivos del Ministerio de Emergencias , personal policial y una importante flota de ambulancias.

En las últimas horas, las autoridades del Kremlin acusaron a Kiev de llevar a cabo ataques selectivos contra la población civil de las provincias fronterizas rusas, al tiempo que lanzan múltiples vehículos aéreos no tripulados contra Moscú y sus alrededores.

En los almacenes de Wildberries —popularmente conocido como el “Amazon ruso”— no solo se guarda y procesa una inmensa variedad de productos de consumo entre las cuales se destacan la ropa, cosméticos, libros y electrodomésticos, sino que también albergan tecnología logística de vanguardia .

El centro de distribución alcanzado por el ataque ucraniano combina bienes de consumo con infraestructura y automatización de procesos. Además, el almacenamiento de productos altamente inflamable permitió la expansión de las llamas .

Siete trabajadores del turno de noche murieron en el almacén de Kotovsk y otros 25 resultaron heridos, dijo el gobernador de Tambov.

En paralelo, en el marco de los ataques a varias regiones rusas, 37 personas resultaron heridas en la región de Moscú y una falleció más tarde en el hospital, lo que suma en total ocho muertes en la embestida ucraniana .

En Elektrostal, restos de drones golpearon el edificio de un jardín de infantes, de acuerdo con Vorobyov, lo que causó un incendio. En la ciudad de Vladimir, a unos 180 kilómetros al este de la capital rusa, un dron ucraniano impactó contra un edificio residencial y provocó un breve incendio, explicó el gobernador, Alexander Avdeyev. No hubo víctimas, agregó.

El presidente Zelensky dijo en una publicación en Telegram este sábado que ataques de largo alcance de las fuerzas de Kiev alcanzaron dos “importantes instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov”.

“Estas instalaciones eran utilizadas por el agresor para suministrar componentes sancionados para la producción de drones y equipos de navegación”, escribió y agregó que una instalación petrolera también fue alcanzada.

Según Zelensky, las fuerzas de operaciones especiales del país también llevaron a cabo ataques contra objetivos en el mar de Azov y en territorio ocupado.

El Estado Mayor de Ucrania mencionó en un comunicado un ataque contra un depósito de combustible en Noginsk que, según indicó, abastece incluso a las fuerzas armadas rusas. También reportó haber alcanzado dos petroleros , dos grúas flotantes y un remolcador en los mares Negro y de Azov, apuntando que las embarcaciones eran utilizadas para transportar petróleo, combustible y marcancía militar.

Este avance de Ucrania tuvo lugar una semana después de que Rusia lanzara un nuevo ataque combinado con misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra edificios de departamentos en Kiev, en la víspera de una cumbre clave de la OTAN en Ankara.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron 68 misiles y 351 drones . Los ataques dejaron al menos 15 muertos en Kiev y siete en Vyshneve, una ciudad cercana a la capital, así como decenas de heridos.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un “ataque masivo” con misiles y drones contra lo que describió como “empresas del complejo militar-industrial” y contra instalaciones energéticas en varias regiones.

Por el ataque ocurrido el 6 de julio, en el suburbio de Kiev de Vyshneve, unos 600 residentes fueron evacuados debido al riesgo de municiones sin explotar, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Este fue el segundo ataque consecutivo en el que Rusia empleó misiles balísticos, difíciles de interceptar, lo que llevó a Zelensky a solicitar de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot, de fabricación estadounidense.

El líder ucraniano instó a sus aliados a tomar “decisiones firmes” para aumentar el suministro de defensas aéreas para Ucrania tras el ataque , que se produjo apenas unos días después de que otro bombardeo matara a más de 30 personas en Kiev.

Fuente: La Nación