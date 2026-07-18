Trolls libertarios difundieron una fake news sobre Máximo Kirchner, el Dibu Martínez y las Malvinas en la previa de la final con España

A menos de 48 horas de la final del Mundial 2026 que enfrentará a la Argentina contra España, trolls libertarios difundieron una noticia falsa sobre Máximo Kirchner, el Dibu Martínez y el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas que se instaló con fuerza en la agenda pública después de que los jugadores de la Scaloneta mostraran tras el triunfo ante Inglaterra una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”.

A través un audio falso y un video editado de una supuesta entrevista del diputado K con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, que nunca tuvo lugar, la cuenta de X @TendenciaDeX publicó una fake news que enseguida fue potenciada a través de diferentes perfiles del ecosistema mileista, apalancados por Daniel “Gordo Dan” Parisini, máximo propalador del relato oficialista en la exTwitter.

“ ‘ATAQUE AL DIBU’. Por estas criticas declaraciones Máximo Kirchner, hijo de Cristina y Nestor Kirchner, sobre el Dibu Martínez ”, fue el mensaje de Tendencia X. En el video falso se escuchaba una imitación del diputado Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández y líder de La Cámpora, lanzando una frase que nunca dijo.

"ATAQUE AL DIBU" Por estas criticas declaraciones Máximo Kirchner, hijo de Cristina y Nestor Kirchner, sobre el Dibu Martínez. pic.twitter.com/amVhPdzzu3

La frase inventada que se viralizó fue la siguiente. “Muy contento por el triunfo de la Selección. Por la importancia histórica que tiene, quizás me pone un poco triste que nuestro arquero parece estar más preocupado por su club en Inglaterra que por las Malvinas . Pero nada, son detalles que quizás opacan un momento tan lindo como el que se está viviendo”, son las supuestas palabras atribuidas al referente kirchnerista.

El clip falso enseguida fue tomado por los principales trolls libertarios y en cuestión de minutos cosechó miles de likes, comentarios y sobre todo retuits y citas en la red social. El Gordo DAN, El Gordo Pablo (ambos figuras del canal de streaming CARAJO), El Trumpista, TraductorTeAma, El Piti, TalibanMilei, MiltonFriedom, LosHerederosDeAlberdi, TommyShelby_30 y otros perfiles que suelen reproducir contenidos afines al oficialismo, más identificados en la interna del gobierno con el sector de Las Fuerzas del Cielo, del asesor presidencial Santiago Caputo.

La difusión de la noticia inventada también contó con la participación de un funcionario y una senadora del oficialismo, la neuquina Nadia Márquez , que republicó el mensaje como si fuera verdadero.

" Cuando pensás que alguien no puede ser más tarado y aparece Máximo Kirchner y decís… sí, sí se puede ser más tarado!!!!" , escribió en X la pastora que ahora ocupa una banca en la Cámara Alta.

Cuando pensás que alguien no puede ser más tarado y aparece Máximo Kirchner y decís… sí, sí se puede ser más tarado!!!! https://t.co/AJewDzrIzS

Felipe Núñez, parte del equipo económico de Luis "Toto" Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), reprodujo dos mensajes con el video trucho de Máximo Kirchner y el Dibu Martínez, validando la fake news.

Núñez es conductor de Las tres anclas , el programa sobre economía por excelencia del canal CARAJO, del que ha participado el presidente Javier Milei.

Con un mensaje mucho más violento irrumpió, como suele hacerlo, el sitio La Derecha Diario. " 🚨🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | BASURA INMUNDA: Máximo Kirchner atacó al Dibu Martínez y lo operó con el clip en el que fue sacado de contexto ", fue el mensaje del portal de noticias de ultraderecha en X.

🚨🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | BASURA INMUNDA: Máximo Kirchner atacó al Dibu Martínez y lo operó con el clip en el que fue sacado de contexto. “Me pone triste ver que nuestro arquero parece estar más preocupado por su club en Inglaterra que por las Malvinas. Opaca el momento lindo que estamos… pic.twitter.com/T3Qsr1ZAuG

De más está decir que Máximo Kirchner no habló al aire con Ernesto Tenembaum tras el partido contra Inglaterra. Las últimas entrevistas del diputado kirchnerista en Radio Con Vos fueron hace más de ocho meses.

La más reciente se la dio a Diego Iglesias el 8 de noviembre de 2025, en su programa matinal de sábados Vamo a Calmarno . La otra se produjo hace más de un año y fue con Tenembaum, Reynaldo Sietecase y Alejandro Bercovich el 19 de junio de 2025.

El propio Tenembaum salió a desmentir la noticia falsa. “Interrumpo mi larga abstinencia en X para aclarar que no entrevisté en estos días a Máximo Kirchner. Me gustaría pero no me da bola. Ustedes sabrán como caracterizar a las personas que hacen estas lavada ( sic pavadas)”.

Interrumpo mi larga abstinencia en X para aclarar que no entrevisté en estos días a Máximo Kirchner. Me gustaría pero no me da bola. Ustedes sabrán como caracterizar a las personas que hacen estas lavada. Vuelvo en unos meses si hay algo que lo amerita. https://t.co/UlLRP6xNd7

“Vuelvo en unos meses si hay algo que lo amerita” , afirmó sobre el material trucho que circuló con su cara.

Lo hizo en respuesta a un posteo de TraductorTeAma, uno de los usuarios más famosos y potentes de la red de tuiteros mileistas, que lanzó un durísimo mensaje contra Kirchner. “ El sorete de Máximo Kirchner se puso a bardear al DIBU ; A DOS DÍAS DE LA FINAL Y DESPUES DE QUE EL DIBU LE GANÓ LA SEMIFINAL A INGLATERRA. Kukas siendo kukas...”. Hubo una catarata de insultos y mensajes negativos de seguidores del Presidente contra el diputado K a raíz del video trucho.

La difusión de la fake news generó, al mismo tiempo, un repudio por parte de La Cámpora, que salió a defender a su fundador. “Este audio es 100% FALSO. AGUANTE ARGENTINA”, fue su mensaje. “Esto es, obviamente, falso”, agregó la diputada nacional Lucía Cámpora.

Este audio es 100% FALSO. AGUANTE ARGENTINA 🇦🇷 https://t.co/EvNm8Uk65y

"Esto es falso. Qué ridículos, berretas y antipatria que son. Aguante la selección" , se sumó Paula Penacca, referente camporista. Como pocas veces, la militancia digital kirchnerista intervino para frenar la difusión de la noticia falsa, denunció el video hecho con Inteligencia Artificial y apuntó contra los libertarios.

Todo se produjo en la previa de la final del Mundo y cuando el equipo de Scaloni parecía haber logrado cerrar por un rato la grieta y unir a los argentinos . Una señal más de que queda poco de la pax mundialista y se adelanta la pelea electoral.

Prosecretario de Redacción. Editor Jefe.

Fuente: Clarín