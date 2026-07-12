Tres integrantes de una familia, entre ellos una niña de 3 años, murieron en un choque frontal en Chaco

Tres jóvenes miembros de una familia, entre ellos una niña de 3 años, murieron en un choque frontal en cercanías de la ciudad de Villa Ángela, Chaco. Las víctimas circulaban en una motocicleta, cuando impactaron contra una camioneta que iba en sentido contrario.

El siniestro se produjo en un camino vecinal de la Colonia Juan José Paso, situada 14 kilómetros al oeste de Villa Ángela, entre una motocicleta Keller de 110cc y una camioneta Toyota Hilux, informó la prensa local.

Tres integrantes de una familia, quienes viajaban en el vehículo menor, murieron en el acto a causa del impacto frontal, en tanto que el conductor de la camioneta, un hombre de 51 años , quien circulaba solo, salió ileso.

El siniestro ocurrió minutos antes de las siete de la tarde de ayer, sábado. Personal de Salud Pública llegó al lugar poco después y confirmó que los ocupantes del rodado menor ya no presentaban signos vitales.

El Diario Norte precisó que, aunque se confirmó que el choque fue frontal, la Justicia estaba trabajando para establecer las causas y la mecánica exacta del siniestro.

El hecho se registró en un camino vecinal de la Colonia Juan José Paso que presentaba una calzada de tierra profunda carente por completo de iluminación lo que conformaba unas condiciones que dificultaban el tránsito al caer la tarde.

La investigación buscaba determinar cómo se produjo el choque en ese tramo rural. El único testigo que deberá declarar será el conductor de la Toyota Hilux color gris, domiciliado en la zona céntrica de la ciudad de Villa Ángela.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Alejandro Báez , de 22 años; Ornella Ana Luz Segovia , de 19; y Nahir Yadiel Báez, de 3. Todos integraban una misma familia con domicilio en la calle Naranjeros de Villa Ángela.

La identificación formal se completó horas más tarde en el lugar del hecho. El personal revisó las pertenencias de las víctimas y encontró la documentación en sus billeteras.

El fiscal de Investigaciones número 3 de Villa Ángela, Sergio Ríos, se presentó en la escena para coordinar las primeras pericias. Agentes del Departamento de Seguridad Rural y la comisaría segunda de Villa Ángela preservaron el terreno para evitar alteraciones.

Especialistas del Gabinete Científico reunieron elementos para establecer cómo exactamente se produjo la colisión. También intervino la División Tanatológica en las tareas de identificación, según Diario Norte .

La confirmación de las identidades de los tres fallecidos, quienes pertenecían a una misma familia de Villa Ángela, causó conmoción entre los vecinos de la ciudad de 41 mil habitantes. La Justicia avanzaba con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital local para la realización de las autopsias , antes de ser entregados a su familia. En tanto, el conductor de la camioneta fue trasladado a un centro de salud donde se le realizó una revisación médica y fue sometido a un control de alcoholemia, como es de rigor.

Fuente: Infobae