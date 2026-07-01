Tras una tensa audiencia, la Justicia de Mendoza revisará el fallo que sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de abuso

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza llevó adelante este miércoles una audiencia para analizar el recurso presentado por la querella contra el sobreseimiento de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, acusados de haber abusado de una mujer en un hotel de la provincia en julio de 2024.

Ahora, el máximo tribunal provincial quedó en condiciones de resolver y se espera que la decisión se conozca en los próximos 20 días.

Los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster encabezaron la audiencia virtual en la que escucharon los argumentos de la querella, la defensa y el Ministerio Público. Tras la exposición de las partes, la Suprema Corte quedó en condiciones de resolver el recurso.

El caso comenzó a ser investigado en julio de 2024 , luego de un partido entre la selección francesa y la argentina disputado en Mendoza. Según la denuncia, los dos jugadores mantuvieron relaciones sexuales con una mujer en una habitación de hotel en circunstancias que ella consideró abusivas.

Auradou y Jegou fueron detenidos inicialmente en una comisaría, luego pasaron a arresto domiciliario en la provincia y, en agosto de ese año, se los autorizó a regresar a Francia.

En diciembre de 2024, la jueza Eleonora Arenas sobreseyó a ambos jugadores al considerar que no existió delito. La magistrada entendió que las relaciones sexuales fueron consentidas y sin violencia, en línea con los argumentos de la defensa ejercida por Rafael Cúneo Libarona y Germán Hnatow.

La abogada de la denunciante, Natacha Romano, interpuso un recurso de casación que elevó el expediente a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En su presentación, Romano solicitó que se revoque el sobreseimiento, se deje sin efecto y se ordene continuar con la investigación, incluyendo prueba pendiente de producción.

Además, pidió la remoción de los fiscales Darío Nora y Daniela Chaler , esta última jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Identidad Sexual.

Durante la audiencia virtual de hoy participaron la denunciante, los dos acusados y sus respectivos representantes legales. Rafael Cúneo Libarona asistió de manera presencial, mientras que Hugo Auradou y Oscar Jegou se conectaron de forma remota desde Nueva Zelanda, donde se encuentran concentrados con la selección francesa de rugby.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal consideró que el pedido debe ser rechazado y que se debe confirmar la validez de la resolución.

Antes de la audiencia, el abogado sostuvo en diálogo con TN que “el objetivo de la querella es la revocación del sobreseimiento que ya fue dictado en dos oportunidades con el apoyo de la fiscalía”.

Por su parte, Romano la espera de la resolución, aseguró a este medio que busca que se “revoque el sobreseimiento y continúe la investigación con el apartamiento de los fiscales”.

Sobre el final de la audiencia se produjo un fuerte cruce entre la denunciante y Rafael Cúneo Libarona. La mujer increpó al abogado y lo acusó de ser “corrupto”.

La decisión que adopte la Suprema Corte mendocina determinará si la causa continúa su curso con nuevas medidas de prueba o si se confirma el cierre dispuesto por la jueza de primera instancia.

Fuente: TN