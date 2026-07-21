Tras las críticas a la selección, referentes bonaerenses de LLA reclaman aranceles en salud y educación para extranjeros

Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial y los festejos de algunos extranjeros que residen en el país, tuiteros libertarios lanzaron mensajes xenófobos, reclamaron deportaciones y reactivaron pedidos para arancelar la universidad y la salud pública para los residentes no permanentes.

La reacción llegó a punto tal que el diputado bonaerense Agustín Romo (La Libertad Avanza), cercano al estratega oficialista Santiago Caputo , anunció la presentación de un proyecto de ley en este sentido. “¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", informó en sus redes.

“Excelente”, le respondió Juan Pablo Carreira , tuitero que a su vez está a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, creada por el Gobierno para “desmentir” periodistas y versiones difundidas por los medios.

En rigor, en mayo de 2025, el Gobierno habilitó la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes . Lo hizo a través de un decreto, en el marco de la reforma migratoria . En concreto, en ese momento se modificó el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior y se eliminó la prohibición a que las instituciones de educación superior de gestión estatal tengan aranceles y decretaron que podrán “establecer retribuciones por los servicios de educación” para los ciudadanos que no sean argentinos nativos o por opción y todo extranjero que no cuente con residencia permanente.

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460

Ayer Romo reflotó la imagen de la estampita “Universidad argentina. Gratuita. Pública. Federal” –símbolo de las marchas universitarias de tinte opositor–, pero con un agregado: “Solo para argentinos” .

El diputado bonaerense escribió: “ Argentina es el único país del mundo que da salud y educación gratis a los extranjeros . ¿Y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa? Está muy bien. Tenemos que cortarles todo ya”. Pidió, además, que se deporte a los inmigrantes que permanezcan en el país de forma irregular.

Y agregó: “Universidad pública y gratuita para los ARGENTINOS. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos ”.

Felipe Núñez , director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Economía, sostuvo una posición similar: en medio de la reconstrucción del país, dijo, “no podemos darnos el lujo” de pagarles salud y educación a ciudadanos de otras naciones.

El exlegislador porteño Ramiro Marra , alejado de La Libertad Avanza, se sumó al reclamo arancelario, “más ahora que todos se sumaron a esta propaganda anti Argentina”.

A favor de aranceles las universidades a extranjeros. Más ahora que todos se sumaron a esta propaganda anti Argentina. https://t.co/MrkMpRSmdm

La furia contra España también se tradujo en una ofensiva contra la cantante española Rosalía , que se presentará en el país a comienzos de agosto. La artista compartió un video de la actriz Mia Khalifa con su tema “La Perla”, acompañado de un mensaje sobre la derrota de la Argentina.

Romo respondió con insultos hacia Rosalía y otros tuiteros –como Alejandro Sarubbi Benítez , conductor de un programa en el canal de streaming oficialista Carajo – pidieron directamente que se devolvieran las entradas ya compradas para sus espectáculos.

Sarubbi Benítez, alias Gordo Leyes, también se sumó al reclamo educativo: “Extranjero que no pueda pagar la educación de su propio país, extranjero al que se le cobra 10.000 dólares al mes acá. Extranjero que no pueda pagar nuestra educación, deportado ”.

Extranjero que no pueda pagar la educación de su propio país, extranjero al que se le cobra 10.000 dólares al mes acá. Extranjero que no pueda pagar nuestra educación, deportado de una patada en el orto.

No es la primera vez que el Mundial destapa este tipo de reacciones entre los libertarios que orbitan alrededor de Caputo. Durante la competencia ya habían apuntado contra el jugador francés Kylian Mbappé –por su origen africano, versiones sobre una relación con una modelo transgénero y su postura contra la extrema derecha– y contra la selección de Egipto, con mensajes discriminatorios hacia el Islam y Medio Oriente tras el triunfo argentino en octavos de final.

En aquella oportunidad, Santiago Caputo lanzó un tuit racista. Esta vez, de momento, optó por no sumarse a la ola de mensajes.

Por su parte, Alejandro Álvarez , subsecretario de Políticas Universitarias, respondió al escritor español Arturo Pérez-Reverte –quien criticó a la selección argentina – con una alusión a la decadencia de “una monarquía vetusta” . Sus dichos provocaron la reacción de Alejandro Finocchiaro, diputado nacional de Pro y exministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri.

Durante el mundial, y mucho más desde el domingo, veo instalada una campaña contra nuestra selección y su capitán, Lionel Messi; ergo, contra nuestro país. Wokes, progres, antisemitas, populistas y escorias de la misma laya despotricando no contra un equipo, sino contra su… https://t.co/Dn10mxNS3A

Fuente: La Nación