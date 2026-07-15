Tras la victoria, Milei afirmó que “Argentina no se rinde” y criticó a Villarruel

El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles que vivió con una “alegría inmensa” y una “emoción infinita” e “imposible de describir” la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026 .

“Tenía la confianza de que sabía que lo podíamos dar vuelta. Después del gol de ellos, Argentina se lo llevó puesto, los pasó por arriba, los cambios fueron muy precisos y correctos. La verdad es que Argentina lo pasó por arriba, en un momento se había vuelto una situación muy, muy injusta”, expresó Milei en declaraciones a Radio Mitre .

También cuestionó, aunque sin nombrarla, a la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien había vinculado el partido con la guerra de Malvinas, y sostuvo que “no hay que caer en eslogans berretas, populistas y nacionalistas rancios” .

“No hay que mezclar la hacienda. En eso fueron muy claros, fue muy claro ( Lionel ) Scaloni y también los excombatientes”, insistió.

Desde la previa del partido, Villarruel había vinculado el encuentro con la Guerra de Malvinas y había llamado “piratas usurpadores” a los ingleses , lo que generó malestar en el Foreign Office .

Tras la victoria, la vicepresidenta redobló la apuesta y sostuvo desde sus redes sociales que no se trataba de un “partido más” .

Al respecto, Milei insistió en “no mezclar las cosas” y manifestó: “Entiendo que es difícil, pero las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos y berretas que, si eso uno lo llevara al plano internacional, sería verdaderamente de características pobres y muy malas”.

“O sea, separemos los tantos: estamos haciendo avances enormes en el plano diplomático, hemos conseguido que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a hablar con nosotros . Pero no mezclemos los tantos; es un partido de fútbol, es maravilloso lo que ha hecho este grupo, le debemos muchísimo por todas las alegrías que nos han dado, más allá de los resultados” .

A la hora de analizar la victoria ante Inglaterra, Milei expresó: “Lo de hoy ha sido otra levantada épica, Argentina ha estado hoy en un gran nivel, ha ganado un partido que desde la emoción es muy importante”.

“Siempre se pica el partido, pero también hay que entender que es cabeza fría y corazón caliente. Este paso glorioso, algo tan maravilloso para la selección argentina, que repite una final; tenemos al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y que si había una materia que le habían puesto como pendiente, hoy también la superó”, dijo sobre Lionel Messi.

Y se expresó a favor de que Messi y la selección puedan “superar la materia del bicampeonato el domingo” en la final contra España.

Milei contó además que el domingo volverá a ver el partido en la Residencia de Olivos y que usará la “misma ropa” que se puso hasta ahora. “Es más, lo miro con una campera, ya saben de qué marca…”, dijo en alusión al mameluco de YPF.

“Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más”, acotó.

Milei sostuvo que “es bueno tener cosas que alegran el alma como estos resultados porque eso muestra nuestro espíritu guerrero”. “No importa de cuán adverso sea el contexto del cual partimos, siempre nos levantamos, siempre salimos porque Argentina no se rinde” , enfatizó.

Y reiteró que pondrá a disposición la Casa Rosada “vacía” en caso de que la selección gane la Copa del Mundo y quiera celebrarlo en Plaza de Mayo.

“Nosotros vamos a armar todos los dispositivos como para que ellos puedan festejar tranquilos y que sea una fiesta total, sin manchas. Obviamente, si la voluntad de los jugadores fuera disponer de la Casa Rosada, yo he dicho que la Casa Rosada está a disposición de los jugadores”, repitió.

Y señaló que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , “ya diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada ese día”.

“Casa Militar ya tiene armado el operativo, por si quisieran usarlo, para que ellos puedan estar solos en la Casa de Gobierno y que nadie se meta en un festejo que es de ellos y de los argentinos. Eso está a disposición, yo lo he manifestado. Nadie les va a interferir y nadie les va a cogotear la fama y el momento y el espacio que es de ellos y con la gente . Ese es mi compromiso, esto tiene que ser una fiesta”, subrayó.

Fuente: La Nación