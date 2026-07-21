Tras burlarse de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el ex One Direction Niall Horan pidió disculpas

En medio de las repercusiones tras la finalización del Mundial 2026, en el que España se consagró campeón al imponerse 1 a 0 frente a ‘La Scaloneta’ , las repercusiones siguen dando de qué hablar, pero sobre todo por quienes se expresaron en contra de Argentina y de la exhibición de la bandera que rezaba que “Las Islas Malvinas son argentinas” en el partido de semifinales ante Inglaterra. Mientras se discute si aquel accionar podría significar una sanción para la albiceleste, Niall Horan, uno de los ex One Direction, tuvo que salir a pedir disculpas .

El escándalo se desató cuando Horan le dio ‘Me gusta’ a una publicación cargada de ironía . Bajo el título “Ocho momentos en que Argentina fueron realmente buenos chicos durante la final de la Copa del Mundo” , el posteo distaba de elogiar la conducta del equipo liderado por Lionel Messi. Incluso exhibía una bandera de España con la frase “Las Malvinas son españolas” , una clara provocación vinculada al histórico conflicto bélico con el Reino Unido.

“La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de anoche estuvo cargada de dramatismo... Si bien España ha acaparado merecidamente los titulares tras alzar el trofeo, Argentina también se ha ganado un amplio reconocimiento por una extraordinaria muestra de deportividad , protagonizando una de las actuaciones más limpias y respetuosas que jamás se hayan visto en el mayor escenario del fútbol ”, dictaba la publicación en la que el artista irlandés dejó su like.

El movimiento de Niall desde su perfil de Instagram no tardó en causar revuelo entre sus admiradores argentinos. A raíz de esto, desde el club de fans decidieron emitir un comunicado oficial . “Viendo que las cosas van de mal a peor, nos vemos con la obligación como argentinas de hablar de la ola de odio masiva que nos está llegando como país y ciudadanos a raíz de las mentiras que se inventaron en torno al Mundial”, escribieron en X.

Al ver el mensaje, el propio Horan rompió el silencio y escribió: “Error honesto. De verdad ni siquiera me di cuenta de que había dado like al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No tengo más que amor por Argentina y todos mis fans allí” . De esa manera, se disculpó públicamente en X y dejó calma entre sus seguidores locales.

Fuente: La Nación