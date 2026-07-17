Tragedia en la Ruta 2: una nena de 10 años murió tras un choque frontal en La Plata

Una nena de 10 años murió este jueves como consecuencia de un choque en la Ruta 2 , en el partido de La Plata . La víctima murió en el acto, según informaron fuentes oficiales citadas por distintos medios de la capital bonaerense.

La nena, identificada como Luisana Vitoli, se trasladaba junto a su madre , María Gabriela Spampinato, de 47 años, en un Renault Logan que chocó con una camioneta Ford Ranger. La mujer sufrió heridas y fue derivada al Hospital Alejandro Korn , ubicado en Melchor Romero.

El conductor de la camioneta , un ciudadano boliviano de 29 años identificado por sus iniciales D.R.B., también terminó con lesiones y debió ser trasladado al mismo centro de salud.

Según las primeras reconstrucciones incorporadas al expediente, la Ford Ranger intentaba atravesar la ruta cuando se produjo el impacto con el automóvil que circulaba en dirección a Mar del Plata.

En el lugar trabajaron agentes policiales, personal de Bomberos Voluntarios de El Peligro y especialistas de Policía Científica, encargados de relevar evidencias para la investigación.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata.

Tras la confirmación de la muerte de Luisana, el Colegio San Pablo Apóstol de la localidad de El Pato al que la nena asistía y en el que su mamá forma parte del cuerpo docente, emitió un comunicado oficial donde informó la suspensión de actividades.

"Queridas Familias, como Institución informamos con profunda tristeza que esta tarde una docente del colegio tuvo un accidente en la ruta, con ella viajaba su hija quien perdió la vida en el momento. Por tal motivo el día de mañana la escuela permanecerá cerrada por duelo”, informó el establecimiento en un texto citado por el medio 0221 .

El documento firmado por el equipo de directivos y la representación legal del colegio agregó: “En este momento de tanta tristeza nos unimos en oración y pedimos por su eterno descanso. Que la Virgen María abrace y de consuelo a la familia en estos difíciles momentos. Acompañamos con afecto a todos”.

Fuente: Clarín