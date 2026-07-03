Toviggino reclama sanciones a un periodista de LA NACION por hablar de las causas de la AFA

La defensa del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , reclamó que se tomen medidas legales y sanciones económicas contra Nicolás Pizzi ,

La presentación la radicó el abogado Gregorio Dalbón en el juzgado de Walter Saettone , de Pilar, un magistrado conocido por haber expresado en público su simpatía con el kirchnerismo. Saettone le había otorgado una polémica medida cautelar a Toviggino a partir de la cual prohibió a una serie de periodistas -entre ellos a Pizzi- y a dirigentes políticos acercarse al domicilio del denunciante y reproducir “datos personales, imágenes o información del ámbito privado” que lo afecten.

Pizzi, que lideró la investigación en LA NACION sobre los negocios de la AFA, participó el miércoles pasado de un foro en la ciudad de Miami en el que se discutieron las causas vinculadas a la administración del fútbol argentino, en coincidencia con la celebración de la Copa del Mundo en Norteamérica. Del panel participaron el empresario Guillermo Tofoni , enfrentado con la conducción de Claudio Chiqui Tapia, y el representante de la AFA en Estados Unidos, Tomás Regalado .

En ese evento se dio una situación sorprendente cuando le tocó subir al atril a Regalado. Después de una breve introducción, pidió que dejaran hablar en su lugar al abogado argentino Mariano Lizardo, de fuertes vínculos con la AFA. Este tomó la palabra y advirtió a los participantes: “Parte de los oradores están hablando acá y no en la Argentina porque están incumpliendo una medida judicial. No pueden hablar en la República Argentina porque tienen una medida cautelar en su contra. Han traído a la ciudad de Miami lo que no pueden hacer en la Argentina, que es hacer este tipo de exposiciones ”, advirtió.

Pizzi había disertado durante 14 minutos en el foro organizado por el InterAmerican Institute for Democracy (IID) en un hotel de Miami. Explicó la investigación periodística a partir de la cual se identificaron 10 sociedades en Estados Unidos para mover al menos 57 millones de dólares de manera irregular. Enumeró los expedientes abiertos a partir de esa información, entre ellos el de la mansión en Pilar atribuida a Toviggino, y habló sobre la “inacción de la Justicia argentina” y la complicidad de ciertos magistrados que frenan causas o anulan pruebas clave. Aludió también a la estrategia de “persecución y silenciamiento” contra periodistas que difundieron pruebas clave sobre el patrimonio de los dirigentes.

El abogado Lizardo le respondió sin nombrarlo cuando irrumpió en el escenario: “Escuché en esta sala que se ha denostado a la Justicia argentina. Se ha hablado de causas pesadas, de tráfico de influencias. No hay una sola causa en la que eso haya sido denunciado. Denostar y hacer una generalidad de lo que es la justicia argentina por una causa que tiene un fin particular me parece que es denostar la institucionalidad que tiene el poder judicial en la Argentina”.

Horas después de este episodio, Dalbón se presentó ante el juez Saettone a reclamar sanciones.

Pidió que se intime de manera formal a los aludidos en la medida cautelar, bajo apercibimiento de adoptar medidas más severas. Exigió, además, que se notifique a Pizzi personalmente de las restricciones a través de Migraciones cuando regrese al país. Y que se lo castigue con “1 millón de pesos por cada incumplimiento” .

Además de Pizzi hace extensiva la denuncia al también periodista Luis Gasulla y al dirigente Matías Yofe (de la Coalición Cívica), que participaron de manera remota del evento en Miami. “Ellos continuaron efectuando manifestaciones públicas referidas a mi persona, a Claudio Fabián Tapia, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los hechos objeto de las presentes actuaciones”, escribió Dalbón.

Se quejó también de que los aludidos expresaran opiniones sobre la actuación de los jueces que siguen las causas de la AFA: “Las manifestaciones efectuadas exceden el mero incumplimiento de la medida cautelar, alcanzando incluso descalificaciones públicas dirigidas contra la administración de justicia y contra los magistrados intervinientes, procurando desacreditar la legitimidad e imparcialidad de las decisiones adoptadas en la presente causa”.

Dalbón insistió en que, al participar del evento en Miami, “los denunciados aprovecharon dicho ámbito internacional para continuar efectuando manifestaciones dirigidas contra Claudio Fabián Tapia, el suscripto y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.

Es curiosa la acusación: el defensor de Toviggino pretende que el bozal informativo que obtuvo, vinculado a cuestiones privadas y familiares, se extienda a cualquier mención sobre las actividades de la AFA que están bajo la lupa judicial.

Acusa a Pizzi de violar la pretendida restricción por haber descripto el material probatorio incluido en el expediente sobre el interior de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino. “Lejos de limitarse a informar la existencia de esas fotografías, el expositor las utiliza como supuesto sustento de las imputaciones que formula públicamente, presentándolas como elementos demostrativos de sus afirmaciones y procurando influir sobre la opinión pública respecto de hechos que aún son objeto de investigación judicial”.

Se queja, además, de que Pizzi hubiera dicho que el periodismo “avanzó mucho más que la Justicia” en las investigaciones sobre la conducción del fútbol. Y consideró “grave” que el

Walter Federico Saettone, juez de Garantías de Pilar, tiene un perfil público que incluye elogios a Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.

Su accionar había llamado la atención en el verano cuando autorizó un allanamiento a Matías Yofe , un dirigente de la Coalición Cívica que con sus denuncias impulsó la investigación sobre la mansión de Pilar atribuida a Toviggino.

Aquel operativo se realizó en medio de una causa por “extorsión”. Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

En mayo emitió el fallo que ordena a una lista de personas abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información vinculada al ámbito privado y familiar de Tapia. La medida alcanza a Pizzi, Gasulla, Federico Teijeiro, Bruno Yacono y Mariano Roa , al legislador porteño Facundo Del Gaiso , a Yofe y al empresario Leandro Camani .

Saettone tiene 46 años y lleva más de una década en los tribunales. Fue designado al frente del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro -con asiento en la Ciudad de Pilar- el 11 de diciembre de 2013 . Su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos en los que el gobernador era Daniel Scioli , versión Frente Para la Victoria.

En su perfil de X dedicó posteos para quien era la jefa política del exgobernador bonaerense. “Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”, escribió al retuitear una publicación con un video de Cristina Kirchner.

Pero no sólo expresó su admiración política; también opinó sobre las causas judiciales contra la expresidenta. El 29 de septiembre de 2020, Saettone consideró que “resulta que realizar planteos en una causa es dañarla, tenía entendido que eso era ejercer un derecho constitucional”, al referirse a una noticia que daba cuenta de intentos por invalidar testimonios de arrepentidos en la Causa Cuadernos.

El fútbol también encuentra un lugar entre sus publicaciones. Se reconoce hincha de Huracán, pero también compartió posteos sobre el club Real Pilar . Es además un apasionado de la música, fan de los Rolling Stones y guitarrista amateur.

Lejos de las redes sociales y de las canchas de fútbol, su nombre llegó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires . La exlegisladora Debora Sabrina Galan, que pertenecía al bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de declaración en el que propuso a sus por entonces colegas “expresar su beneplácito por la realización y estreno de la película nacional documental ‘El libro de los Jueces’, dirigida por Matías Scarvaci”.

Saettone participó en dicha película, que se estrenó en mayo de 2023 en el cine Gaumont, según el documento legislativo. El film tiene al juez entre sus protagonistas. Una crítica periodística describió: “No parece un juez, sino un rockero” .

La película muestra a Saettone y a otro juez. Ambos “recorren todos los días las comisarías y cárceles donde están alojados los presos, y revisan sus situaciones procesales y sus condiciones de vida carcelarias, para garantizar un trato y una vida digna para ellos”.

Fuente: La Nación