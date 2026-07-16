“Todos se maradonizaban, buscaban protagonismo”: declaró un asistente del Diez y dijo no recordar mucho

Maximiliano Pomargo, asistente de Diego Armando Maradona (60) , declaró este jueves en el juicio por la muerte del Diez en una audiencia en la que fue advertido por los jueces luego de que en reiteradas ocasiones dijo no recordar determinadas situaciones y en la que afirmó que los médicos que atendían al ex astro futbolístico se "maradonizaban" buscando "protagonismo".

La declaración de Pomargo era una de las más esperadas del debate ya que fue una de las personas más cercanas a Maradona en sus últimos años y parte principal del entorno. Su testimonio fue seguido con mucha atención por Gianinna y Jana Maradona, y por Verónica Ojeda.

El testigo se presentó como “secretario o asistente” del ex futbolista. Dijo que su relación no era de amistad, pero si de mucha confianza y que consistía “depende de las necesidades de Diego que iban desde hablar con el presidente de la FIFA para conseguir unas entradas hasta comprarle un par de zapatillas”.

Pomargo, que es cuñado de Matías Morla y actualmente abogado, afirmó que el médico de cabecera era el neurocirujano Leopoldo Luque (45) y también habló del vínculo con la psiquiatra Agustina Cosachov (41) , dos de los principales acusados .

El testigo afirmó que Luque “estaba a cargo de la salud , era la persona de confianza”, y que cuando Maradona comenzó a vivir en el barrio Campos de Roca en La Plata “aparece la figura de Agustina porque pasó que Diego empezó a tomar mucho ”.

“¿Cómo describe la apariencia física de Maradona?”, preguntó el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari. “Claramente, bien no. Para entrar en lo que fue octubre, yo lo transmito a Luque, yo decía como que lo veía en caída libre , estaba tomando mucho y no había manera. Se barajó la idea si había que internarlo a la fuerza o si iba por su cuenta”, contestó.

Uno de los momentos más tensos de este tramo de la audiencia fue cuando el testigo aseguró que Luque en una reunión del 10 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos dijo que no podía seguir siendo médico de Diego.

“Para mí no seguía siendo el médico”, afirmó Pomargo. Le consultaron entonces quién era el médico en la casa del barrio San Andrés de Tigre. “Otro no conocí”, respondió. Allí el juez Alberto Ortolani le preguntó si sabía qué estaba cursando Maradona. “Una rehabilitación por su adicción al alcohol. Estaba más a cargo Agustina porque era un tema de adicción ”, sostuvo.

"¿Luque renuncio en algún momento a ser médico de cabecera?”, repreguntó el fiscal Ferrari. La respuesta de Pomargo fue tajante: “No”.

Luego, Pomargo dijo que no recordaba si tenía conocimiento de la intención de Luque y Cosachov de tramitar una internación domiciliaria para Maradona. Tras leer unas conversaciones que lo incluían, los recordó.

“¿Recuerda si Luque le pidió a Cosachov que no le pase información a la familia?", fue otra de las preguntas al testigo, que señaló: "No recuerdo. En ese momento (octubre 2020) habían muchas fuentes de personas que iban diciendo y no había nada seguro. Por ejemplo, en un momento (el psicólogo Carlos) Diaz le dice a Verónica que Diego tenía Alzheimer, una locura. Había mucha información y no había una certeza de algo. Yo decía (a los médicos) hablen entre ustedes y luego comuniquen a la familia”.

“Yo le decía que todos se maradonizaban, todos buscaban protagonismo y atrás había una familia ”, señaló Pomargo. “¿Quiénes se maradonizaban?”, interrogó el fiscal. “Yo vi a Agustina y a Díaz dando una conferencia de prensa en la puerta del sanatorio, estábamos todos locos. Le dije a Luque que bajara a Agustina, me parecía demasiado. No sabía la finalidad con la que lo hacía, mi opinión era que querían figurar ”, manifestó Pomargo.

Otro de los puntos de la declaración de Pomargo fue la salud de Maradona y sus antecedentes cardíacos. El testigo aseguró que solo sabía de una afección coronaria por los medios de comunicación desde 2001, cuando el Diez tuvo “un episodio con la cocaína”.

“Usted introdujo la situación cardiaca y la cocaína ¿Qué relación tienen entre ambas?”, preguntó el juez Ortolani. “Están relacionadas”, contestó y agregó que entre 2001 y 2020 no le constó que tuviese una afección cardíaca ni de hipertensión , y que las pastillas que tenía Maradona “eran para dormir”.

“¿Sabía que iba a pasar después de la internación?”, consultó el fiscal. “Acá estaba la voluntad de Diego, no quería ir a un psiquiátrico , le tenía temor por lo que había pasado en Ituzaingó. A todos nos dijo que no querían que lo internen en un psiquiátrico. Al principio estaba furioso”, afirmó.

Pomargo aclaró una frase que le escribió a Luque y que tuvo relevancia en varios momentos del debate: “Si Gianinna se lo lleva, lo perdemos”.

“Utilicé el nombre de Gianinna para ganar tiempo para conseguir la casa. Use el nombre porque era la persona más capacitada. Gianinna nunca dijo “yo me voy a llevar a Diego”, le pido disculpas ahora y ya se las he pedido”, aclaró.

Otro punto que aclaró fue la grabación de la reunión entre familiares, médicos y autoridades de la Clínica Olivos para coordinar la externación de Maradona tras la operación del hematoma subdural.

“La reunión la grabé yo. Las hijas me piden que participe la reunión, le aviso a Diego, él me dice ´grabala porque seguro me van a querer internar´ y la grabé ”, explicó Pomargo, ante lo cual, el juez Ortolani le consultó si ya se había decidido antes la internación domiciliaria.

“Yo hice lo que me pidió Diego. Diego no confiaba, creía que todos lo querían internar”, sostuvo.

Pomargo dijo que lo vio hinchado a Maradona. Fue el 16 y 17 de noviembre. En ambos días les avisó a Luque y Cosachov. Luego se contradijo a si mismo , cuando aseguró que solo el 17 lo observó de esa manera.

“¿Salía Maradona de la habitación?”, le consultaron. “Si y no. Quizás salía un rato y volvía a la pieza. Esos días estaba totalmente enojado . No quiso recibir a Dalma con su nena, echó al enfermero. Estaba enojado porque no podía hacer pis, le dolían las piernas. Le pregunte a Agustina y me dijo que diurético no pero que le de ketorolac”, sostuvo.

A Luque dijo que lo llamó para que lo viera, pero para “darle ánimo”, según le dijo a los jueces. “No me consta que Luque hiciera algo”, agregó en referencia a que el viernes 20 el neurocirujano le envió un mensaje donde decía que el paciente “estuvo dos días acostado comiendo mal, haciendo todo mal tres días”.

Pomargo describió también las últimas 48 horas de vida de Maradona. “ Diego seguía acostado . En un momento antes de irme ingreso con Nicolás Taffarel (masajista) y Jony (Jonathan Espósito, sobrino de Maradona) para hablarle. Le digo ‘Diego otra vez lo mismo’. Me dice que estaba bien y que nos vayamos de la pieza. Me fui 15.30 aproximadamente. Fue el único contacto visual que tuve ese día. No lo vi hinchado la cara, no me llamó la atención”, afirmó.

Respecto al 25 de noviembre, fecha de la muerte, recordó que llegó temprano –primero dijo 10.30 pero luego aclaró que fue a las 9-, y que se puso a tomar mate junto a la enfermera Gisela Madrid (41) , la cocinera Romina “Monona” Rodríguez y el encargado de seguridad Julio Coria, a la espera de la llegada de Cosachov y Díaz.

“¿No preguntó cómo pasó la noche?”, preguntó el juez Alberto Gaig, presidente del Tribunal. “No recuerdo si existió una charla con esas características de que si se levantó, qué comió”, contestó el testigo, lo que derivó en una acotación de Ortolani que dijo que “no recuerda de qué hablaron, pero recuerda que no hablaron de Maradona”.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín