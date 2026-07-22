Tensión en Rosario: un estudiante llevó un arma en la mochila a la escuela y terminó demorado

Un estudiante fue con un revólver en la mochila a una escuela de Rosario y terminó demorado . El nene, de 12 años, le mostró el arma a sus compañeros y los menores le avisaron a la docente que estaba a cargo del curso.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en la Escuela Provincial N 120, José M Rodeau , ubicada en el cruce de las calles Liniers y San Luis, en el barrio Azcuénaga.

Las autoridades escolares llamaron al 911 y activaron el protocolo establecido por el Ministerio de Educación .

Inmediatamente se desplegó un amplio operativo de patrulleros y personal policial en las inmediaciones de la escuela.

A su vez, el personal de la institución se puso en contacto con las familias de los estudiantes, ya que las actividades de la tarde fueron suspendidas por el incidente.

De acuerdo con la información a la que accedió el medio local El Tres , las autoridades constataron que se trataba de un revólver calibre 22 largo, sin municiones.

La Fiscalía de Menores que intervino en el caso ordenó el secuestro del arma, para que Criminalística realice las pericias correspondientes. El menor, por su parte, fue trasladado en un patrullero y demorado por las autoridades.

Los padres de los estudiantes se acercaron al establecimiento sin saber lo que había ocurrido y advirtieron el despliegue policial.

Luego, la dirección de la escuela envió un comunicado oficial a las familias a través de grupos de WhatsApp para esclarecer el hecho.

En el escrito, notificaron a las familias sobre el incidente y aclararon que nadie había resultado herido y que el episodio había sido controlado de manera pacífica, siguiendo con los protocolos correspondientes.

El hecho provocó gran conmoción en la comunidad educativa y desde la institución indicaron que programarán reuniones con los padres de los estudiantes para abordar la problemática . Este miércoles, las clases se retomaron con normalidad.

Fuente: TN