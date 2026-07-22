Despertó el adolescente que estaba internado tras una golpiza en Carlos Paz y su mamá contó: “Lo primero que hizo fue llorar”

Después de casi dos semanas en coma, Santiago Herrero , el adolescente de 15 años que sufrió una brutal agresión en el centro de Villa Carlos Paz , despertó y mostró avances en su salud. Su mamá, María Laura Tamagnone, relató que su hijo está consciente. “Repite el nombre de sus hermanos”, dijo emocionada al describir los primeros signos de recuperación.

El ataque ocurrió el pasado 9 de julio, cuando un grupo de jóvenes sorprendió a Santiago por la espalda y comenzó a golpearlo. Uno de los agresores le pegó un botellazo en la cabeza, lo que le provocó un hundimiento de cráneo, una fisura cerebral y varios coágulos de sangre.

Por la gravedad de las lesiones, los médicos debieron operarlo de urgencia para extraer el coágulo más grande y descomprimir el cerebro.

Según contó su mamá en diálogo con El Doce , Santiago se encuentra muy asustado, pero ya pasó lo peor. “Se movía pero no le sale la voz por tantos días de estar con respirador”, explicó Tamagnone, quien también describió el momento en que su hijo abrió los ojos: “Lloraba y estaba con miedo”.

Actualmente, solo utiliza una cámara de oxígeno y, si la evolución sigue siendo favorable, en los próximos días podría recibir el alta de terapia intensiva para pasar a una sala común. La familia difundió un mensaje de agradecimiento tras el ataque.

Por el hecho, hay cinco detenidos, entre ellos tres menores de edad. Un adolescente de 16 años fue señalado como el presunto autor del botellazo que dejó a Santiago al borde de la muerte. Los mayores permanecen alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) en Córdoba, mientras que los menores quedaron bajo la órbita del juez.

Hasta el momento, la familia de Santiago no recibió novedades sobre el avance de la causa ni sobre la identidad de los detenidos. El caso sigue bajo investigación mientras el joven continúa recuperándose en el Hospital de Urgencias.

Fuente: TN