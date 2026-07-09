Tenía una perimetral, incendió la casa de su ex y terminó matando a una amiga de la hija que se había quedado a dormir

Un hombre de 50 años fue detenido en las últimas horas por la Policía de Corrientes acusado de haber cometido un incendio fatal en la casa de Miriam Sánchez, su ex pareja, ubicada en la localidad de San Roque. El siniestro provocó la muerte de una joven de 19 años, identificada como Aimará Carolina Falcón: una amiga de su hija que se había quedado a dormir esa noche tras los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada en la calle Benjamín Virasoro al 800 . Según pudo saber Infobae , cerca de las 4:30, personal de la Comisaría Distrito San Roque se presentó en el lugar, donde los Bomberos Voluntarios ya trabajaban intensamente en la extinción de las llamas.

Una vez que el incendio fue controlado, los efectivos realizaron las primeras inspecciones y encontraron, debajo de un ropero, el cuerpo sin vida de Falcón . La escena fue preservada para el trabajo de los peritos especializados y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación en turno para avanzar en la determinación de las causas y circunstancias del siniestro.

De acuerdo con lo publicado por El Litoral , la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona, donde se observó a un hombre encapuchado cerca de la vivienda poco antes del incendio. Tras el análisis de estas imágenes y la recopilación de testimonios, los agentes lograron identificar y detener a Rivero , quien quedó a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos del fiscal Guillermo Barry , quien ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de la víctima para determinar la causa de la muerte.

En diálogo con Radio Uno de San Roque , Miriam Sánchez, propietaria de la vivienda, brindó detalles sobre lo sucedido. En primer lugar, relató que fue la propia Aimará Falcón quien le advirtió sobre el incendio : “Me dijo: ‘tiraron algo arriba del techo y se está quemando’”. Sánchez contó que “saltó de la cama” y despertó a su hija, pero la situación se desbordó rápidamente. “Los Bomberos me dijeron que cayó un ropero encima de ella”, explicó sobre el momento en el que la joven quedó atrapada.

Sánchez no dudó en señalar a Omar Rivero como responsable del incendio y lo describió como una persona “muy celosa”, con antecedentes de violencia . Según mencionó, el detenido tenía una restricción perimetral vigente y había protagonizado episodios previos en el mismo domicilio.

“Hace dos semanas le puse una perimetral de 200 metros”, detalló la mujer, y recordó que el acusado había atacado la puerta de su vivienda con una bomba molotov pocos días antes del trágico episodio. Tras ese incidente, la Justicia había notificado a Rivero que no podía acercarse a menos de 200 metros de la casa de su expareja.

“Yo quiero justicia. Perdí todo, pero eso no es nada. La vida de esta chica nadie se la va a recuperar”, concluyó Sánchez en el testimonio brindado a la emisora local.

Fuente: Infobae