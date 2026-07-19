Temporal fatal en Entre Ríos: una mujer de 76 años murió aplastada luego de que un árbol cayera sobre su casa

El fuerte temporal que afectó al norte de Entre Ríos dejó una víctima fatal. Una mujer de 76 años murió aplastada luego de que un árbol cayera sobre su casa en la zona de Magnasco, departamento de Concordia, durante el momento de mayor intensidad de la tormenta.

Según informaron fuentes policiales, el árbol se desplomó directamente sobre el dormitorio donde se encontraba la víctima . El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad, principalmente en el maxilar y el tórax.

La subjefa de la Jefatura Departamental Concordia, Liliana Miño, confirmó a Elonce que la mujer fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat alrededor de las 3.30 de la madrugada. Sin embargo, ingresó al centro de salud sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas por los investigadores, el fallecimiento se habría producido por una asfixia ocasionada por el aplastamiento que sufrió tras la caída del árbol.

Fueron los propios vecinos quienes acudieron rápidamente para socorrer a la mujer y solicitar asistencia médica. Pese a los esfuerzos por salvarla, la víctima llegó muerta al hospital.

Tras el hecho, la Fiscalía de turno dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio. Además, efectivos policiales realizaron las pericias en la vivienda con el objetivo de documentar la escena y confirmar que la muerte fue consecuencia directa de la caída del árbol durante el temporal.

La subjefa policial aseguró que la tormenta registrada en la ciudad fue de una magnitud poco habitual y provocó importantes destrozos.

“Esta tormenta que sucedió en la ciudad fue excepcional. Estuvimos reunidos trabajando sobre esta temática. Hace años no hemos vivido algo así, tan catastrófico” , afirmó Miño.

La funcionaria agregó que el fenómeno meteorológico ocasionó numerosos inconvenientes en diferentes sectores de Concordia.

“Hubo caída de árboles y postes, con impedimentos para el tránsito, entre otros daños de público conocimiento”, señaló, al describir el impacto que dejó el temporal en la ciudad.

Fuente: TN