“Te mato al nene, no me importa nada”: motochorros intentaron robar un auto y amenazaron al hijo del dueño

Un violento intento de robo tuvo lugar en Mar del Plata . Esta vez no hubo golpes; por el contrario, los motochorros amenazaron con matar a una de las víctimas: el hijo del dueño del auto. “ Te mato al nene, no me importa nada ”, le dijeron.

El último episodio se produjo este martes en la intersección de San José de Calazans y López de Gomara , zona de Los Pinares, un sector residencial que ha visto aumentar los hechos delictivos en los últimos meses.

De acuerdo con información obtenida por el portal 0223 , dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a un hombre que acababa de estacionar su camioneta . El hecho fue registrado por una cámara de seguridad privada , cuya grabación expone la secuencia de intimidación y violencia.

Las imágenes muestran cómo los dos asaltantes se detuvieron junto al vehículo . Uno de ellos, aparentemente menor de edad o de contextura física pequeña, descendió e intentó abrir la puerta del conductor . Sin titubeos, el agresor lanzó amenazas directas: “ Te mato al nene. Dejá la posición ahí ”, le exigió a punta de pistola al conductor.

En ese instante, el hombre , lejos de ceder ante la intimidación, se resistió y desde el interior del habitáculo solicitó a viva voz que algún vecino llame a la Policía. Mientras tanto, el delincuente advertía: “ ¡Te pego un balazo! A mí no me importa nada. No me importa nada. Te doy un balazo ”.

Mientras la confrontación se desarrolla en la vía pública, el menor que acompañaba al agresor desciendió de la camioneta por el lado del acompañante .

Afotunadamente, los vecinos escucharon los pedidos de ayuda y salieron de sus casas. Así, lograron ahuyentar a los motochorros y evitar que el robo se consumara.

Una semana atrás, un nuevo episodio de inseguridad en Mar del Plata tuvo lugar, cuando un hombre de 51 años fue despojado de su camioneta en la puerta de su vivienda de Parque Luro mientras se encontraba junto a su hija. Todo ocurrió cuando estaba por llevar a la menor al colegio.

El asalto fue ejecutado por dos motochorros y, según fue registrado por las cámaras de seguridad, la maniobra delictiva no llegó a durar ni un minuto. La secuencia comenzó cuando una motocicleta abordada por un hombre y una mujer se frenó al costado del vehículo.

Mientras que la mujer permaneció sentada en la moto, su cómplice se encargó de amenazar a las víctimas y exigirles el vehículo. Finalmente, las víctimas terminaron ilesas en la vereda y los delincuentes huyendo por la calle Sastre en dirección a Constitución.

El vehículo sustraído era una camioneta BAIC X55 plus . Asimismo, indicaron que el mismo fue hallado horas después en la intersección de Necochea y Remedios de Escalada .

Fuente: Infobae