Sin ladrillos ni construcción en seco: la casa prefabricada china que sale $213.000 el m² y se instala en 2 horas

Las viviendas tradicionales ya no son la única alternativa para quienes buscan tener una casa propia. En los últimos años, las casas prefabricadas chinas ganaron protagonismo por su rapidez de instalación, menores tiempos de obra y la posibilidad de adaptarlas a distintas necesidades.

Entre las opciones que más llaman la atención aparece una que se comercializa desde $213.154,90 por metro cuadrado y que, según el fabricante, puede instalarse en apenas dos horas , sin necesidad de levantar paredes de ladrillo ni recurrir a sistemas de construcción en seco convencionales.

El modelo corresponde a una vivienda tipo contenedor expandible, pensada tanto para uso residencial como para otros destinos, y puede personalizarse antes de su fabricación.

La estructura está construida con acero galvanizado por inmersión en caliente , un material diseñado para ofrecer mayor resistencia a la corrosión. Las paredes utilizan paneles sándwich con aislamiento de EPS, lana de roca o poliuretano, mientras que el techo también incorpora paneles aislantes para mejorar el confort térmico.

Además, es posible solicitar colores personalizados y diferentes configuraciones según las necesidades del comprador.

Uno de los principales atractivos de este sistema es que gran parte de la vivienda se entrega preinstalada, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para dejarla operativa.

La instalación eléctrica ya viene preparada e incluye:

También pueden incorporarse distintos accesorios opcionales, entre ellos:

Según la descripción del producto, la vivienda fue diseñada para simplificar tanto el transporte como el montaje, permitiendo ahorrar costos de mano de obra.

Entre las principales características se destacan:

Aunque el precio publicado parte de $213.154,90 por metro cuadrado , ese valor corresponde únicamente a la superficie de la vivienda y no incluye el costo del envío , ya que se trata de una carga de gran tamaño transportada por vía marítima.

El fabricante aclara que el presupuesto final depende del tamaño elegido, las personalizaciones solicitadas y el puerto de destino, por lo que el valor definitivo puede variar de acuerdo con cada proyecto. También ofrece envíos puerta a puerta mediante cotización previa.

Fuente: TN