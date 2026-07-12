Simulador: cuántos m2 podés comprar según tu sueldo en julio 2026

El debate sobre el acceso a la vivienda vuelve, una y otra vez, al mismo punto de partida: la brecha entre ingresos y precios inmobiliarios . En un contexto donde el valor del metro cuadrado se calcula en dólares y los salarios avanzan a un ritmo muy por detrás del costo de vida, la posibilidad de que un trabajador pueda comprar un departamento de forma tradicional se vuelve cada vez más lejana.

A pesar de esta situación, la brecha entre el precio del metro cuadrado y los salarios se achicó en el último tiempo. De acuerdo con los datos del INDEC, los sueldos privados del sector no registrado subieron un 12,7% en lo que va del año -hasta abril de 2026-; mientras que en términos reales (último dato disponible) fue un 0,36% ; al mismo tiempo, el m² en ese mismo período creció un 0,4% .

El salario mínimo, vital y móvil, referencia clave para medir el poder adquisitivo, calcular prestaciones sociales y fijar umbrales legales, se encuentra en $372.400 mensuales desde el 1° de julio de 2026, según lo estableció el Gobierno.

La normativa detalla que este monto aplica a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Aunque no define la totalidad del mercado laboral, sí funciona para dimensionar la distancia entre el ingreso formal más bajo y los valores del mercado inmobiliario porteño.

A su vez, según datos del INDEC (del primer trimestre de 2026 -el último relevado-), el ingreso promedio de la población ocupada en la Argentina se situó en $1.104.227 mensuales.

En este escenario, donde los precios de referencia de las propiedades permanecen dolarizados y el acceso al crédito sigue siendo limitado, surge una pregunta inevitable: ¿Cuántos ingresos hacen falta para comprar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires?

Para responderla, se elaboró una simulación que toma como ejemplo una unidad de dos ambientes y 50 m² en cinco barrios: Puerto Madero, Núñez, Palermo, Villa del Parque y La Boca. Los valores del metro cuadrado se obtuvieron de los relevamientos de la plataforma Zonaprop, expresados en dólares, y se los cruzó con el valor de una propiedad, la cotización del dólar al momento y el monto del ingreso promedio relevado por el Indec , lo que permite trazar un mapa de valores y accesibilidad.

Un dos ambientes de 50 m² en Puerto Madero, con un valor promedio de US$6136/m², se ubica en torno a los US$306.800 . Al tipo de cambio oficial ($1515), equivale a unos $464,8 millones . Si se lo compara con el ingreso promedio relevado por el INDEC ($1.104.227), un trabajador necesitaría 35 años de sueldo completo para comprarlo, asumiendo que ahorra el 100% de sus ingresos y que tanto el valor de la propiedad como su sueldo se mantienen constantes en términos reales.

En Núñez, donde el metro cuadrado ronda los US$3382, un dos ambientes de 50 m² alcanza un valor cercano a los US$169.100 . Al tipo de cambio oficial, equivale a unos $256.186.500 . En términos de ingresos según INDEC, un trabajador promedio necesita alrededor de 19 años de sueldo completo para acceder a la propiedad.

Algo muy parecido ocurre en Palermo , uno de los barrios más demandados: con un valor por metro cuadrado en torno a US$3420, el precio final bordea los US$171.000 (unos $259.065.000). En este caso, se requieren casi 20 años (o 19,5 años) de ingresos promedio para concretar la compra.

La brecha comienza a achicarse en Villa del Parque, un barrio de clase media con valores más accesibles: allí el metro cuadrado se ubica cerca de US$2294 , por lo que la misma unidad de 50 m² cuesta alrededor de US$114.700 (unos $173.770.500); aun así, la compra demanda 13 años de salarios íntegros.

Finalmente, Villa Lugano es el barrio más económico del análisis, con un valor por metro cuadrado de US$1048 . El precio estimado de los dos ambientes ronda los US$52.400 (alrededor de $79.386.000),lo que exige aproximadamente 6 años de ingresos promedio completo para poder adquirirlo.

Fuente: La Nación