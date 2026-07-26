“Si lloraba, me pegaban más”: uno de los hijos de la mujer investigada en Villa Gesell por la muerte de su bebé reveló cómo era vivir con ella

En medio de la conmoción por la muerte una nena de dos años de Villa Gesell que sufrió una "asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco", el caso sumó un nuevo capítulo con el testimonio de Lucas Ruiz , de 17 años, e hijo mayor de la mujer investigada por el crimen. El adolescente se hizo eco de la situación y contó cómo fueron sus primeros años de vida, antes de mudarse con su familia adoptiva.

"El día de mi cumpleaños de 3 años me obligaron a volver a esa casa y ese día fue una de las golpizas más grandes que me dieron estas personas (sus padres biológicos) total y completamente agresivas, sin compasión por sus hijos. Me arrancaban las orejas y si yo lloraba me golpeaban más", comentó durante un reportaje en Todo Noticias acompañado de la abogada que llevó su caso.

Conmocionado, el chico señaló que por estos días atraviesa "mucho dolor porque vuelve a ser una historia que se repite". "Nosotros luchamos mucho por mí, por mis hermanos durante muchos años y que ahora aparezca otra vez el caso de esta persona matando a una de mis hermanas duele muchísimo ", sostuvo en la entrevista televisiva.

La fatídica historia salió a la luz a principios de la semana pasada, cuando se conoció que Isabella había muerto de la misma forma que sus hermanitas en 2013 y 2016 . En ese sentido, Lucas remarcó que su destino habría sido "como todos los casos que tiene Lucía Sosa" , su madre biológica, si no lo hubieran rescatado.

" Con 21 días entré al hospital materno de Mar del Plata con un paro cardiorrespiratorio. Me había intoxicado con el paf (salbutamol) " , sostuvo y aclaró que "gracias a los hogares de Belén" y a su abogada pudo salir adelante. "La sufrí mucho, la pasé muy mal" , agregó.

Consultado por el tiempo que pasó con su familia de sangre, el adolescente dejo en claro que tanto Sosa como su pareja son "muy agresivos" y aseguró que ella "es una persona que no está apta para poder tener un hijo , un bebé de tres años, ni de ninguna edad porque no está bien".

"A mí me golpean muchísimo, sufrí muchísimo , sobre todo en el momento de las revinculaciones, que me hacían volver a esa casa donde yo la había pasado muy mal ", rememoró y enfatizó en las falencias que tiene el sistema judicial para este tipo de situaciones.

Ene línea, mencionó que el juzgado no escuchaba su desesperado pedido. "Yo pedía por favor salir de esa casa, no quería volver porque era un lugar muy feo, muy oscuro, no tenía salida" , observó el adolescentes, uno de los "diez o nueve hijos que tuvo" la mujer.

Por su parte, la abogada Erika Suárez recordó que fue después de la muerte de Candela, una de las hijas de la mujer, que la Justicia comenzó a avanzar con la adopción de los demás chicos.

En tanto, el chico puso el foco en su reclamo de justicia y pidió que Sosa sea enjuiciada y condenada. " Por mí y por mis hermanos, pido que esta persona esté presa o en un psiquiátrico , pero más que nada, presa", indicó.

Como contó Clarin , las sospechas sobre Lucía Sosa surgieron tras conocerse que la muerte de Isabella, quien el sábado 18 a las 16.50 llegó al Hospital Municipal de Villa Gesell con un presunto cuadro de broncoaspiración.

A pesar de que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante 40 minutos, no lograron salvarla y murió a las 17.53. El estudio forense arrojó que la muerte de la nena fue por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco.

Durante 2016, la mujer ya había sido investigada en Mar del Plata por la muerte de su hija de 11 meses, fruto de un primer matrimonio. En aquel entonces, tanto ella como su marido fueron acusados por "presunto abuso y homicidio" y estuvieron detenidos casi dos años.

Fuente: Clarín