Si comprás cebolla de verdeo para cocinar, no tires la parte blanca con raíces: así podés tener nuevas plantas en casa

Cuando cortamos la cebolla de verdeo para usar en las comidas, lo primero que hacemos es tirar la parte blanca con las raíces. Sin embargo, no todos saben que se puede aprovechar para cultivar nuevas plantas en casa, de forma fácil y económica.

Esa zona blanca inferior, donde aparecen los pequeños “pelitos”, es clave porque absorbe agua y nutrientes cuando está en contacto con la tierra. Por eso, si se conserva intacta, la planta mantiene su estructura viva y puede volver a brotar .

El proceso para hacer crecer cebolla de verdeo a partir de las raíces es muy simple y no requiere jardín ni experiencia previa. El paso a paso:

En condiciones adecuadas, la cebolla de verdeo puede mostrar brotes en pocos días . Con el correr de las semanas, las hojas nuevas estarán listas para cortar y volver a usar en la cocina.

El crecimiento depende de la luz, la temperatura y el estado de la raíz original, pero es una de las verduras más fáciles de regenerar en casa.

Fuente: TN