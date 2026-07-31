Se entregó el principal sospechoso por el homicidio del joven asesinado a tiros en Santiago del Estero

La investigación por el homicidio de Yonathan Martín Romano en Las Termas de Río Hondo , provincia de Santiago del Estero , registró un giro central ayer jueves, cuando un hombre identificado como Heredia se presentó ante la Justicia pasado el mediodía. Se trata de uno de los principales sospechosos por el crimen.

Romano fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada del domingo las calles Antenor Álvarez y Santa Fe. Cuando el personal de la Comisaría Comunitaria N° 40 llegó al lugar, se encontraron con el padre de la víctima, quien intentaba reanimarlo. “ Tiene un tiro en el pecho ”, les indicó a los efectivos. Minutos después, llegó una ambulancia para su traslado. Sin embargo, ya ingresó al hospital sin signos vitales.

Desde entonces, las autoridades trabajan por esclarecer las circunstancias en las que todo sucedió. El avance en la causa se produce luego de varios días de intensas tareas de búsqueda del principal sospechoso. La entrega voluntaria de Heredia, quien ejerce como médico en la zona, representa un gran avance para la causa.

De acuerdo con la informción a la que pudo acceder el medio local Diario Panorama , Heredia manifestó ante las autoridades que actuó en legítima defensa, argumentando que Romano habría intentado asaltarlo . La Fiscalía tomó nota de esta declaración, aunque aclaró que la versión del sospechoso será examinada en detalle y confrontada con las pruebas disponibles.

El médico llegó acompañado por su abogado defensor y quedó inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales que llevan adelante la causa. En un primer momento, el hombre se abstuvo de declarar y aguardará la evolución de las actuaciones para definir una estrategia procesal.

Pese a la negativa, la Fiscalía busca avanzar en obtener una declaración por parte del sospechos o. A su vez, espera cotinuar con la realización de los peritajes que pueden ser clave para la causa. La Fiscalía busca establecer con precisión el rol que desempeñó Heredia durante el incidente y si actuó solo o contó con la colaboración de terceros.

En paralelo a la detención, los investigadores procedieron al secuestro de un automóvil que habría sido utilizado durante la noche del homicidio. El vehículo, que fue localizado tras tareas de inteligencia y rastreo, será sometido a distintas pericias técnicas para determinar su vinculación con el ataque que terminó con la vida de Romano. Entre las pruebas a recolectar figuran rastros biológicos, huellas y eventuales restos de pólvora , que podrían aportar elementos determinantes para la reconstrucción de los hechos.

Según los datos reunidos hasta el momento, el rodado pudo haber sido empleado tanto para trasladar a los participantes del hecho como para facilitar la huida tras el disparo fatal. Los resultados de las pericias sobre el vehículo serán integrados al expediente y podrían influir sobre las futuras imputaciones.

Las autoridades judiciales mantienen la pesquisa en plena etapa investigativa y no descartan nuevas medidas en las próximas horas. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para identificar posibles cómplices o personas que hayan colaborado en la planificación o ejecución del ataque. Entre las acciones previstas figura el análisis de imágenes de cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen.

Fuente: Infobae