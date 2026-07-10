Se disfrazaron de playeros para detener a dos motochorros acusados de cometer al menos 14 robos en cinco meses

Un operativo encubierto llevado adelante por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Luján permitió detener a dos sospechosos y aprehender a un tercero acusados de integrar una banda de motochorros vinculada a 14 asaltos violentos en Luján y localidades cercanas . Los agentes, camuflados como empleados de una estación de servicio, aguardaron el momento oportuno para sorprender a los investigados cuando arribaron en una motocicleta de alta cilindrada.

Según la información oficial, la investigación se centró en una serie de robos cometidos entre febrero y junio de este año bajo la modalidad de motochorros. En todos los casos, al menos dos hombres armados interceptaban a motociclistas en rutas y accesos de Luján , Open Door, Carlos Keen y otras localidades, con el objetivo de despojarlos de sus vehículos y pertenencias. Las víctimas fueron 14 en total, algunas de las cuales resultaron heridas por disparos durante los ataques.

La DDI Luján reunió pruebas a partir del análisis de cámaras de seguridad, informes de antenas telefónicas y testimonios, lo que permitió identificar a los sospechosos. Con autorización judicial, los agentes montaron vigilancia en las inmediaciones de la estación de servicio YPF ubicada sobre Ruta 7, donde la información recolectada indicaba que uno de los prófugos solía frecuentar el lugar.

Así, efectivos de civil se infiltraron en la estación, haciéndose pasar por playeros.

El 9 de julio, observaron la llegada de una moto de alta cilindrada con dos hombres. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidos y detenidos. Los arrestados fueron identificados como Sebastián Ezequiel Barroso , de 18 años, y Matías Ezequiel Barroso , de 38, este último con antecedentes por delitos contra la propiedad automotor y las personas. Durante el procedimiento, se secuestró la moto utilizada en los hechos, dos cascos y un teléfono celular.

El primer detenido de la causa, Ignacio Emanuel Soto , de 19 años, había sido arrestado el 1 de julio en General Rodríguez, tras otro operativo de vigilancia. La investigación, impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Mercedes , sigue en curso para dar con un cuarto sospechoso aún prófugo.

Fuente: Infobae