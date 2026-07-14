Se avecina El Niño con “riesgo extremo” por tormentas intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas en medio del frío polar: las zonas afectadas

El frío y las condiciones relativamente estables que dominan buena parte de la Argentina durante el comienzo de esta semana podrían dar paso a un escenario meteorológico mucho más inestable . A partir del jueves 16 y, con mayor intensidad, desde el viernes 17 de julio, se prevé un cambio en la circulación atmosférica que favorecerá el desarrollo de tormentas intensas, lluvias abundantes, fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento en sectores del país.

El escenario se encuentra vinculado con una combinación de factores que podría generar varios días consecutivos de inestabilidad en el Cono Sur .

Entre ellos aparecen la influencia de El Niño , el fortalecimiento de las corrientes de viento en diferentes niveles de la atmósfera y un patrón de bloqueo que contribuiría a sostener las condiciones necesarias para el desarrollo de fenómenos severos.

Según explicó Meteored , el fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y favorece el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical, una franja de vientos intensos que circula en las capas altas de la atmósfera. Al mismo tiempo, puede aumentar la frecuencia y la intensidad de la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana, encargada de transportar calor y humedad desde la Amazonía hacia Paraguay y el norte de la Argentina , para luego extender esa influencia hacia otras áreas del Cono Sur.

Esta combinación resulta especialmente relevante porque reúne dos de los principales ingredientes necesarios para el desarrollo de tormentas intensas. Por un lado, la corriente en chorro subtropical aporta el soporte dinámico que favorece el ascenso del aire y el crecimiento de grandes nubes de tormenta . Por otro, el flujo proveniente del norte transporta enormes cantidades de aire cálido y húmedo.

14 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy: ☔ Lluvia 🟨 10-20 mm 🌬️ Zonda 🟨 30-45 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h 🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️ 🟨 Efecto leve a moderado en la salud 📲 Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/UXlKFQq3vt

Ese corredor de humedad funciona como un río atmosférico que desciende desde la Amazonía y alcanza el norte argentino. En determinados momentos del pronóstico, las anomalías térmicas podrían ser muy marcadas: en sectores del norte de la Argentina, las temperaturas podrían ubicarse hasta 22°C por encima de los valores promedio para esta época del año .

El contraste entre ese aire anormalmente cálido y húmedo y la circulación atmosférica más fría e inestable puede generar un entorno propicio para la formación de tormentas potencialmente severas . En ese contexto, los principales riesgos estarán asociados con lluvias intensas en cortos períodos, abundante actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas violentas .

Las primeras tormentas intensas podrían comenzar a desarrollarse desde el jueves 16 de julio , aunque el escenario tendería a fortalecerse a partir del viernes 17 y durante el fin de semana. La inestabilidad podría persistir durante varios días y extenderse, al menos, hasta la próxima semana.

La interacción entre el fuerte transporte de calor y humedad y el apoyo dinámico en las capas altas de la atmósfera podría favorecer la aparición de sistemas de tormentas de gran desarrollo , capaces de provocar fenómenos localmente severos.

Fuente: La Nación