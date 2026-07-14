Scaloni se mostró ambiguo sobre los posibles cambios ante Inglaterra y fue tajante respecto al recuerdo de Malvinas y Maradona

El DT de la selección nacional, Lionel Scaloni , brindó este martes una conferencia de prensa en la previa de la semifinal del Mundial 2026 que la Argentina disputará frente a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta . El entrenador aseguró que cambiarán los errores que cometió el seleccionado ante Suiza y se refirió a la emotividad que genera el recuerdo de Diego Maradona y la guerra de Malvinas .

“Todo el mundo recuerda el partido del Mundial 86, sobre todo el segundo gol de Maradona , que fue maravilloso y cualquier amante del fútbol lo recuerda de la mejor manera. Que fue contra Inglaterra, pero si era con otro rival, iba a ser igual de lindo. Fue muy emotivo ”, evocó el entrenador en relación al recuerdo del excapitán de la Albiceleste.

“ ¿Cómo se maneja la cuestión emotiva respecto al rival? “, fue otra de las preguntas que le plantearon a Scaloni , en referencia a la Guerra de Malvinas de 1982 y la hipotética influencia de su recuerdo en el plantel. ”Es un partido de fútbol", respondió, y agregó: “Sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una etapa de nuestra historia muy triste. Es un partido de fútbol y no hay otra, mezclar las cosas sería una locura ”.

"QUEDARÁ GUARDADO EN NUESTROS CORAZONES". Lionel Scaloni recordó el GOL DEL SIGLO de Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de 1986. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/97fyKmi0A8

“Recordamos a esa gente, sin dudas. No nos tenemos que confundir. Ahora bien, como argentinos, debemos recordar a esa gente que fue ahí. Eso fue muy triste para todos ”, remató.

Sobre la posibilidad de realizar cambios en el once inicial que enfrentará a Inglaterra respecto al equipo que jugó contra Suiza, Scaloni dijo: “Van a jugar los que estén mejor. Necesitamos que los jugadores que nos llevaron a hacer un gran fútbol mañana se puedan mostrar y los podamos ver ”.

Durante los últimos entrenamientos, como consignó LA NACION , Scaloni ensayó distintas variantes tácticas y de nombres, aunque todavía no confirmó el equipo que saldrá a la cancha.

En otro pasaje de la conferencia de prensa, el entrenador argentino se refirió a la hinchada que estará presente para alentar al equipo. “El mensaje a la gente es que disfruten el momento. Porque es para estar satisfecho, ilusionado y agradecido. Lo vamos a dejar todo hasta el último momento ”.

Respecto al cambio de equipación -Argentina jugará con su camiseta alternativa-, Scaloni sostuvo: “ Yo no pedí jugar con la camiseta azul . A lo mejor se trata de una tradición: no lo sé”.

"EL DÍA QUE YO DEJE DE DIRIGIR, NO CRITICARÍA NUNCA A UN JUGADOR" Lionel Scaloni aclaró que "no vio ni escuchó" las palabras de exfutbolistas ingleses sobre la Selección Argentina. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LE5AyXZ7rG

De cara a las manifestaciones en redes sociales por parte de exjugadores de la selección de Inglaterra que acusaron de malos rendimientos a los jugadores del conjunto albiceleste , Scaloni sostuvo que “no vi nada”. “Entonces no te puedo responder. Lo único que sé es que cuando yo deje de dirigir, no voy a criticar a nadie . Pero no vi las opiniones”.

Minutos antes de la conferencia de prensa, Scaloni había brindado una serie de definiciones en donde aludió a la otra semifinal, protagonizada por Francia y España. “ No se puede llegar a una semifinal o final de un Mundial sin sufrir . España le ganó bien a Francia, pero sufrió contra Portugal, por ejemplo. Hay que ser muy superior para no sufrir ”, analizó el DT.

Luego, ya en la conferencia, insistió: “ Vi un poquito de España y me pareció un justo ganador . Como dije: fue de menos a más, así que felicitaciones a ellos”. Acto seguido, expuso su mirada sobre Luis de La Fuente , entrenador español, de quien dijo: “ Es un buen tipo, se lo merece . Estoy súper contento. Eso sí, si jugamos contra Luis, no lo voy a llamar hasta después de la final”.

Otro de los planteos que le realizaron a Scaloni fue sobre su pasado como jugador en West Ham inglés. “La gente no me debe recordar muy bien. Me pude haber ido mejor. Fue una etapa un poco extraña, porque fui pensando en jugar el Mundial de Alemania con la Argentina. En mi cabeza estaba jugar de lateral y en la final de la FA Cup me la mandé , y eso me valió que no me quede en el equipo. Ese hecho cambió la vida para bien, pero bueno, los hinchas ingleses seguramente no tendrá un buen recuerdo de mí ”, revivió.

En la práctica realizada este martes en el predio de Atlanta United, el entrenador volvió a mezclar titulares habituales con futbolistas que aparecen como alternativas. Nicolás González, Giuliano Simeone y Exequiel Palacios participaron de los trabajos con pechera, mientras que Nicolás Otamendi no la utilizó. Sin embargo, ese detalle no representa una señal definitiva: antes del partido ante Egipto, por ejemplo, Leandro Paredes tampoco había integrado ese grupo y finalmente fue titular.

Uno de los interrogantes pasa por el sistema táctico. En el entrenamiento del lunes, antes del viaje desde Kansas City, Scaloni probó durante varios pasajes una línea de cinco defensores . De sostener esa idea, Otamendi podría ingresar por un volante, con Rodrigo De Paul entre las alternativas para salir del equipo . Si mantiene la defensa de cuatro, también podrían aparecer cambios en otras posiciones, con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel disputando el lateral derecho y Nicolás González como una opción para reforzar el mediocampo por los costados.

En la previa del choque contra Inglaterra, Scaloni recordó la emotividad de los minutos finales contra Suiza: “El gol de Julián es el que más grité. Más allá de eso, estos jugadores siempre te sorprenden cómo siguen yendo para adelante ”.

Giuliano Simeone también continúa entre las variantes que analiza el cuerpo técnico , especialmente para un esquema con carrileros, mientras que Exequiel Palacios vuelve a meterse en la consideración para fortalecer la mitad de la cancha.

Sobre el rendimiento del equipo y las posibilidades de convertirse en bicampeones, Scaloni remarcó que “ no importa si son campeones o no . Siempre hice lo mismo, y me puedo equivocar. Pero en ningún concepto baso mi análisis en lo que mis jugadores dieron, sino en lo que están dando”.

Al cierre y en relación al once titular que este miércoles saltará al campo de juego para disputar un pasaje a la final del Mundial 2026 contra Inglaterra, el entrenador del conjunto nacional cerró: “ El equipo lo tengo en la cabeza , pero todavía no se lo dije a ellos”.

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Fuente: La Nación