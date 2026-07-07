Scaloni renovó las críticas sobre el calor, los horarios y la frecuencia de los partidos de la selección en el Mundial

En la antesala del partido de la selección argentina frente a Egipto por los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a expresar su preocupación por la programación del certamen . El entrenador consideró que el calendario termina aumentando el desgaste físico de los futbolistas en las instancias decisivas y sostuvo que sería conveniente otorgar más descanso entre partidos a medida que avanza la competencia.

Si bien remarcó que su planteo no apunta a beneficiar a la Argentina, insistió en que es un aspecto que debería revisarse de cara a futuras ediciones del torneo.

Scaloni recordó que ya había manifestado esta inquietud tras el triunfo ante Cabo Verde y aclaró que su observación excede la situación particular del seleccionado argentino.

“No es solamente para nosotros. No es una queja por Argentina. No sé si es posible modificarlo, porque hablo desde mi rol de entrenador y no del que hace el calendario” , explicó durante la conferencia de prensa.

En ese sentido, planteó que el diseño actual del fixture va en sentido contrario a las exigencias deportivas de las fases eliminatorias.

“Creo que cuanto más avanzás en el Mundial, más descanso deberías tener. Es lógico: hay más minutos, más desgaste y partidos más exigentes. Sin embargo, está siendo al revés” , sostuvo.

Para fundamentar su postura, el técnico hizo referencia a las condiciones en las que la Argentina disputó su último encuentro.

“Nosotros jugamos el otro día en Miami, con la temperatura que todos conocen, y mañana volvemos a jugar a las doce del mediodía. El descanso no es el ideal” , afirmó.

De todos modos, evitó instalar una polémica respecto de una supuesta ventaja para el rival . Incluso señaló que Egipto llega con apenas algunas horas más de recuperación.

“Creo que Egipto tiene algunas horas más de recuperación, aunque no hay demasiada diferencia. Pero sí creo que es un aspecto para tener en cuenta en el futuro” , señaló.

Consultado nuevamente por las altas temperaturas, Scaloni diferenció lo ocurrido en Miami del resto del recorrido de la selección durante el Mundial.

“Salvo el partido de Miami, el resto lo jugamos de noche o en estadios cerrados. Mañana también será en un estadio cerrado, así que, en ese aspecto, no tenemos queja” , explicó.

El entrenador también se refirió al estado físico de sus futbolistas después de haber disputado un partido de 120 minutos frente a Cabo Verde.

Aunque reconoció el desgaste acumulado, descartó que esa situación represente una desventaja frente a Egipto, ya que ambos seleccionados llegan en condiciones similares.

“No el desgaste, porque creo que estamos los dos equipos iguales. Los dos jugamos 120 minutos” , explicó. Por ese motivo, adelantó que analiza realizar modificaciones para administrar las cargas físicas.

“Nosotros tenemos la posibilidad de poner jugadores que a lo mejor no han disputado esa cantidad de minutos. Intentaremos que alguno de esos chicos juegue para estar un poco más frescos y tener en el banco a futbolistas que vienen con más desgaste para utilizarlos cuando sea necesario” , concluyó.

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Fuente: La Nación