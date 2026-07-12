Scaloni hizo una autocrítica sobre el desempeño de la selección y anticipó el cruce con Inglaterra

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni , analizó el partido de este sábado contra Suiza e intentó bajarle el tono al cruce contra Inglaterra por semifinales que tendrá lugar este miércoles. “Es un partido de futbol, no busquemos otra cosa”, dijo sobre el próximo enfrentamiento de la albiceleste.

Además de intentar reducir la tensión previa al cruce con selección inglesa, también remarcó el “aprecio y admiración” que siente por el técnico alemán que dirige al equipo inglés, Thomas Tuchel .

Respecto de la victoria 3 a 1 ante Suiza, el director técnico señaló que el seleccionado europeo era un rival fuerte en cuanto a lo físico. “ Nos costó juntar cinco o seis pases , esa es la realidad. Pero siempre tenemos una más y al final lo sacamos adelante ”, reflexionó.

En la misma línea, consideró que la experiencia de haber encontrado a un rival tan fuerte sirvió para saber con qué se pueden encontrar en las siguientes fases de la competencia. “ Lo sufrimos , pero para llegar a una semifinal de un Mundial, es muy difícil no sufrir. En Qatar también sufrimos, tal vez jugando mejor que hoy, pero también sufrimos", indicó.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Scaloni contó que “ hace un mes y medio el panorama pintaba feo ”, en referencia a lesiones cercanas a la cita mundialista que habían sufrido algunos jugadores. En contraste con esa proyección que hacía el cuerpo técnico, subrayó la importancia de haber llegado al séptimo partido de la Copa del Mundo. “Es gracias a los jugadores, porque si no confiaba en ellos, que podían estar, yo había tomado otras decisiones, había pensado en cambiar a varios”, dijo.

Más adelante, Scaloni se refirió al desempeño de algunos jugadores del plantel argentino. Por un lado, aseguró que está contento por el hecho de que tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez hayan podido convertir. En ese contexto, hizo especial foco en la actitud positiva que mantuvo el delantero de Inter de Milán tras ser removido del equipo titular y la importancia de que haya podido ingresar desde el banco de suplentes para aportar soluciones. “Cuando entran te muestran que están bien y para mí eso es lo mejor”, indicó.

Consultado por el recambio en los laterales, el director técnico aseguró que eso únicamente responde a la intención de administrar las cargas. “ Montiel y Molina deben estar parejos en minutos, no es una situación de ahora ”, aclaró.

Por otra parte, uno de los videos que más rápido se difundieron en redes sociales, incluso durante el partido, fue un registro en el que se ve al cuerpo técnico felicitando a Walter Samuel tras el gol que convirtió la selección a los diez minutos. Al respecto, afirmó: “Insistió mucho con que en ese palo Alexis podía ganar, que Leo la tire ahí. Fue un reconocimiento para él, que se la pasa trabajando, no solo la pelota parada . Es justo reconocerlo porque estamos bien ahí”.

WALTER SAMUEL: AMO Y REY DE LA PELOTA PARADA EN ARGENTINA 🇦🇷 🧠 Lionel Scaloni no se contuvo y fue a reconocer el gran trabajo de su colaborador. pic.twitter.com/hp6vySu3gM

Como balance de la conferencia de prensa, sobre el final evaluó el recorrido de la selección a lo largo de la cita mundialista. “Sacando el partido de hoy, estoy conforme con el desempeño del equipo , pero esto no hace más que reforzar que tenemos que seguir trabajando” , aseguró.

Por último, envió un saludo a la familia del exjugador Antonio Ubaldo Rattín , quién murió este sábado, a quien recordó como “un símbolo de nuestro futbol, que tantas alegrías nos dio” .

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Fuente: La Nación