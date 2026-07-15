San Luis: un hombre de 47 años murió durante un asalto e investigan a una persona captada por las cámaras de seguridad

Un hombre de 47 años fue brutalmente asaltado en Villa Mercedes , San Luis, y murió tras estar internado en terapia intensiva . Luego de la revisión de las cámaras de seguridad, la investigación dio un giro y se centró en un sospechoso que fue visto junto a la víctima.

El episodio ocurrió entre las calles Amaro Galán y Justo Daract. El hecho se conoció luego de que efectivos de la Comisaría 30° acudieran al centro de salud donde estaba internado Miguel Osvaldo Leontes .

El hombre presentaba severas lesiones en la cabeza y dificultades para hablar , pero logró declarar que había sido atacado sorpresivamente desde atrás con un objeto contundente, lo que le provocó la pérdida de conocimiento . También aseguró a los oficiales que, cuando se recuperó, notó que le faltaba su celular, un par de lentes y la billetera .

Según informó Villa Mercedes Info , Leontes llegó ensangrentado hacia su casa y fue asistido por su madre. Luego fue derivado al Policrínico Regional y trasladado al Sanatorio La Merced, donde permaneció ingresado por una grave lesión craneal . Sin embargo, después de varias horas, su cuadro de salud empeoró y finalmente murió .

Luego de que los investigadores analizaran las cámaras de seguridad, descubrieron un dato clave para el seguimiento de la causa. De acuerdo a las primeras averiguaciones, las imágenes muestran a la víctima y a otro hombre ingresando a un descampado .

Sin embargo, luego se observa al sospechoso saliendo solo del lugar , por lo que ahora forma parte de la investigación y se convirtió en el principal y único acusado.

El caso quedó en manos de la Unidad de Abordaje Fiscal , a cargo de la fiscal Gisela Mistein , con intervención de la División Homicidios. La causa que había sido inicialmente caratulada como “lesiones graves” cambió de rumbo tras el fallecimiento de la víctima.

Fuente: TN