San Luis: salió a festejar el triunfo de la Selección y le robaron de su casa la moto que su papá le regaló cuando cumplió 15 años

Wanda Milagros Godoy salió durante la madrugada del domingo para participar de los festejos por la victoria y clasificación de la Selección argentina, pero cuando regresó a su casa del barrio 900 Viviendas, en la ciudad de La Punta, provincia de San Luis , descubrió que delincuentes habían entrado y se habían llevado la moto que su padre le había regalado cuando cumplió 15 años.

La joven había ido con su mamá hasta la rotonda del Mundial 1978 , uno de los puntos donde se concentraron los hinchas para celebrar el resultado del equipo argentino.

Mientras estaban allí, una mujer le pidió a la madre de Wanda que la trasladara hasta la ciudad de San Luis. Al regresar, dejó a su hija en la casa y continuó trabajando como conductora de Uber.

Cerca de las 5.30 , cuando volvió, advirtió que la motocicleta ya no se encontraba dentro de la propiedad.

“ Está hermosa, siempre la mantuve bien y me acompañó en muchos momentos ”, lamentó Wanda, que vive junto con su madre en la manzana 2 del complejo habitacional.

Según explicó la familia, en la casa había tres motocicletas, pero los ladrones escaparon solamente con la Corven 110 cc, modelo 2017 y patente A010GLP .

Los damnificados sospechan que los responsables podrían ser personas de la zona y conocer sus movimientos, debido a la forma en que actuaron.

“ Se tomaron el trabajo de abrir una ventana y desde ahí sacar el llavero con las llaves de las motos ”, relató la joven.

La hipótesis de la familia es que los delincuentes intentaron encender los tres vehículos, pero únicamente consiguieron poner en marcha la Corven.

Según publicó El Diario de la República , el episodio se suma a otros dos casos registrados recientemente en San Luis. Una trabajadora gastronómica que se desempeña cerca de la terminal de ómnibus EDIRO sufrió el robo de una Zanella RX, que posteriormente apareció desarmada.

Además, una motocicleta Honda fue sustraída de un comercio ubicado en el barrio El Lince, en la zona sur de la capital provincial.

Tras el robo, Wanda difundió fotografías y los datos de la moto en las redes sociales para pedir la colaboración de la comunidad y recuperar el vehículo que conserva un fuerte valor sentimental.

Fuente: TN