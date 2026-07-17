San Lorenzo eliminado por Riestra de la Copa Argentina, un golpazo en el debut de Gorosito como DT

A menos de 48 horas de que finalice el Mundial, con la expectativa por la selección argentina, entre San Lorenzo , Deportivo Riestra y la falta de autoridad de Álvaro Carranza para arbitrarlos, le hicieron un favor a los presentes y televidentes: los devolvieron de un hondazo a este fútbol. En seis días será más fácil, entonces, impactarse con el Torneo Clausura. Choques, peleas, patadas, agarrones y hasta un penalazo no cobrado enmarcaron el duelo por el boleto a los octavos de final de la Copa Argentina . Que tras el 1-1 quedó en manos del Malevo por el triunfo en los penales por 5-4 . Estreno adverso para Néstor Gorosito , que había vuelto al Ciclón muy ilusionado.

Que en Boedo, hace poco más de un mes, se produjeran las elecciones que anhelaban los hinchas y le dieran la presidencia a Marcelo Culotta , no le da alivio a la diaria. No se esperaba otra cosa, claro: demasiados problemas que afrontar. Para peor, tampoco era de esperarse un cortocircuito dirigencial tan rápido con el técnico que eligieron dos semanas atrás.

Mientras que algunos dirigentes señalaron a Pipo como el encargado de apartar a un grupo de jugadores , Gorosito les devolvió la pelota, pero públicamente. En efecto, la consigna en Morón era sortear la incomodidad de un partido eliminatorio que podía profundizar un insólito desentendimiento tempranero. Y falló.

Un Ciclón con la inevitable obligación de repetir postales. O no: pisa el campo de juego, una vez más, con menos que antes . Sin refuerzos, la responsabilidad recae en los hombros de algunos chicos y el material limitado de semestres anteriores. La salida de Jhohan Romaña debilitó fuerzas y Gorosito no solo pide que retengan a Orlando Gill (no atajó tras el Mundial con Paraguay) y Alexis Cuello , sino también que Marcelo Tinelli y Matías Lammens , entre todas las banderas políticas, se acerquen a colaborar con Culotta, algo que el mandamás desestimó...

En ese sentido, a los cuatro minutos todo se pudo haber convulsionado más para San Lorenzo. El debutante Alejo Córdoba , de 22 años, le cometió un claro penal a Gonzalo Flores , extremo de Riestra. Lo salvó el juez, que no vio nada, como no quiso ver tantas otras acciones o no supo cómo imponerse ante un juego tan desprolijo.

Además de esa acción, del primer tiempo solo se rescata una jugada. La más linda, la de un gol. A los 25 minutos, Matías Reali lanzó un tiro libre tan bajo como la calidad del partido, pero el despeje y una serie de rebotes le devolvieron la pelota a su hábil zurda. Con espacio, trasladó hasta la línea del área y sacó el latigazo seco y esquinado, imposible para Ignacio Arce .

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La ecuación se invirtió en Riestra para el entretiempo. Sus mañas limitaron a los dos, pero terminó perdedor. Con la triple modificación, entonces, se puso a jugar. Y mejoró apenas, más allá del cabezazo al travesaño de Rodrigo Auzmendi que padeció al tercer minuto. En la réplica, tras un centro de Mariano Bracamonte, el ingresado Tomás González le ganó el duelo aéreo a Ezequiel Herrera y su cabezazo infló la red cerca del ángulo.

Recién sobre el final se encendieron, con un tiro al palo por lado. El favorable al Ciclón, un casi blooper de Herrera al cabecear hacia su propio arco; el que salvó al Malevo , un remate de Cuello que merecía gol. Porque los de Gorosito terminaron mejor: Arce detuvo otro remate y un cabezazo. Y mandó la clasificación a los tiros desde el punto penal.

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El DT de San Lorenzo, según trascendió, dejó en manos de los jugadores la elección de los remates. El que le permitió el triunfo a Riestra fue el atajado al chico Córdoba , el único que falló. Se insiste: demasiado peso para un debutante en un contexto de crisis. Y al club le costó la eliminación. El Malevo jugará frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en la próxima instancia.

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Fuente: La Nación