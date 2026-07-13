Sam Neill, el actor de Jurassic Park, falleció hoy: vivía en una granja en la tierra de sus sueños con animales y viñedos

El actor Sam Neill, conocido mundialmente por su papel en Jurassic Park, murió este lunes a los 78 años según informó su familia en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Lejos del glamour de Hollywood , desde hacía décadas llevaba una vida tranquila: uno de sus refugios era una granja en Otago Central, en la isla Sur de Nueva Zelanda, con ovejas, cabras, cerdos y gallinas, rodeada por cuatro viñedos donde desde hace más de 30 años producía su propio Pinot Noir.

“Son dos mundos completamente diferentes, pero he conseguido combinarlos de forma que me produce enorme placer y satisfacción”, había explicado el actor en un documental para la cadena australiana ABC. Cuando su familia se mudó de Irlanda del Norte a Nueva Zelanda a sus siete años, Otago se convirtió en su paraíso: “ Esta era la tierra de mis sueños, donde pasábamos las vacaciones cuando era un chico . Amo esta tierra más que ningún otro lugar en el mundo.”

A través de Twitter el actor mostraba su día a día de la vida en la granja, sobre todo durante la pandemia. Había bautizado a sus animales con los nombres de sus mejores amigos en Hollywood : la oveja Jeff Goldblum, la vaca Helena Bonham Carter, los corderos Susan Sarandon y Anjelica Huston, o la gallina Meryl Streep. En un país que se enorgullece de tener más ovejas que personas, Sam Neill encarnó a la perfección el sentido del humor neozelandés: para quitar solemnidad a los asuntos más serios y poder reírse de uno mismo.

Durante esa época también empezó a publicar vídeos de sí mismo tocando canciones con el ukelele, pintando cuadros, dando lecciones de cocina o leyendo poesía, actividades para las que, según él, no tenía ningún talento. “No me importa ponerme en ridículo si ayuda a la gente”.

Las publicaciones que más deleitaban a su público fueron los vídeos que rodaba con sus compañeros de reparto en Jurassic World: Dominion, como las sesiones improvisadas de jazz con Jeff Goldblum que vieron más de un millón y medio de personas.

Jurassic World: Dominion- película que se estrenó en 2022 - reunió el reparto original de la primera Jurassic Park (además de Goldblum también regresó la actriz Laura Dern) con las estrellas de las últimas ediciones, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

Fue en 1993 cuando el nacimiento de la saga de dinosaurios más rentable en la historia del cine catapultó a Sam Neill al estatus de estrella de Hollywood , el mismo año que se estrenó El Piano, uno de sus trabajos interpretativos más reconocidos. Con más de 130 proyectos a sus espaldas, Neill también disfrutó de los buenos resultados de taquilla de Rams, un remake de una película islandesa (El valle de los carneros en España), que cuenta la historia de dos hermanos granjeros enemistados.

En la película, el personaje encarnado por Sam Neill habla con sus ovejas, lo mismo que él hacía a veces en sus videos sobre la granja. Aunque priorizó el humor sobre la política en sus cuentas sociales, el actor nunca tuvo pelos en la lengua cuando se trata de compartir sus opiniones en los medios de comunicación tradicionales.

Cuando regresó a Nueva Zelanda por la pandemia, lamentó que sus conciudadanos hubieran rechazado el referendo para legalizar el uso recreativo del cannabis . Y se declaró abiertamente votante de la primera ministra Jacinda Ardern. “El mundo ha sido gobernado des de hace demasiado tiempo por aburridos hombres blancos de cierta edad”, dijo en una entrevista al New Statesman en el 2018, mucho antes que Ardern se convirtiera en una de las líderes mundiales más admiradas por su gestión impecable en la lucha contra la covid.

Fuente: La Nación