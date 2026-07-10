Salvaje entradera a un hombre durante el partido de la Selección: lo torturaron y escaparon con USD 10 mil

Durante la disputa por los octavos de final entre Argentina y Egipto, un hombre de 76 años sufrió un violento asalto en su casa de Ituzaingó . Tres delincuentes encapuchados y armados lo golpearon y en media hora se llevaron todos sus ahorros y objetos de valor.

El hecho ocurrió en la calle Gallo al 1500 , entre La Piedad y Santos Dumont, en el barrio El Pilar. La víctima estaba sola al momento del asalto, según informó Primerplanoonline . Había apagado el televisor en el entretiempo y se había retirado a su habitación para seguir el partido por radio. Fue allí donde los individuos treparon por un paredón e ingresaron a la vivienda.

Una vez adentro, le ataron las manos con cables y los pies con un cinturón y comenzaron los ataques. Un familiar de la víctima relató que uno de ellos se sentó sobre su pecho para exigirle que dijera dónde guardaba el dinero: le pegaron culatazos en la cabeza, le provocaron un corte en el cuero cabelludo y le golpearon la cara. Con la víctima gravemente herida, revolvieron toda la casa y hasta rompieron el cielo raso del baño . El episodio duró aproximadamente media hora, hasta que el cómplice que los esperaba en una camioneta los llamó para avisarles que debían salir en dos minutos.

Los delincuentes escaparon a plena luz del día con alrededor de 10.000 dólares en efectivo , el teléfono celular y otros objetos de valor. La familia sospecha que el robo no fue aleatorio. “Se llevaron los ahorros de toda su vida. Hace poco cobró un juicio y los únicos que sabían eran su abogado y la parte que le pagó. Creemos que no fue algo al voleo” , afirmó la nuera de la víctima, según constató Primerplanoonline .

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia: la camioneta de los delincuentes llegó por la calle La Piedad, pasó por el frente de la casa, regresó y estacionó detrás del vehículo del damnificado.

Tras el llamado al 911, la Policía se presentó en el lugar junto a una ambulancia. El personal médico atendió a la víctima, le tomó la presión y realizó las curaciones pertinentes. La mujer indicó que su suegro se encuentra fuera de peligro.

En tanto, la causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y es investigada por la Fiscalía N° 1 Descentralizada de Ituzaingó .

Hace poco más de dos meses, un comerciante de 54 años murió en una violenta entradera también en la localidad de Ituzaingó. Andrés Aníbal Cerviño fue torturado y asesinado en su vivienda de la calle Bacacay al 900. Su hermana lo encontró atado de pies y manos, tendido en el suelo, en medio del desorden que dejaron los ladrones tras revolver la casa en busca de dinero y objetos de valor. La reja de una ventana estaba forzada. Un médico del SAME constató su muerte en el lugar. La autopsia preliminar determinó que murió por asfixia por compresión y sofocación , y presentaba múltiples heridas en el rostro y ambas piernas.

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar el vehículo utilizado por la banda: un Renault Fluence gris que, cinco días antes, había sido usado en otra entradera en la que le quemaron las yemas de los dedos a una jubilada. El mismo auto había sido publicado en redes en octubre de 2025 con un perfil apócrifo y figuraba inhibido.

Con esa información, la fiscal María Alejandra Bonini , de la UFI N° 2 de Ituzaingó, solicitó colaboración a los sistemas de monitoreo de la Ciudad de Buenos Aires. El Fluence fue detectado en la intersección de las avenidas Castañares y Larrazabal, en Mataderos . Allí fue detenido su conductor de 42 años, quien llevaba puesta la misma gorra utilizada en ambos hechos. Le secuestraron el vehículo, el celular y, tras allanar su domicilio, otros tres teléfonos móviles. Enfrenta cargos por homicidio en ocasión de robo y robo agravado.

Fuente: Infobae