Salvaje crimen en Mendoza: un chico de 15 años fue asesinado por vecinos con un machete, cuchillos y una bomba molotov

Un adolescente de 15 años murió tras un ataque con machete, cuchillos y una bomba molotov en el barrio La Favorita de la Ciudad de Mendoza . El hecho ocurrió anoche y dejó además a tres jóvenes heridos . Tres hermanos, vecinos del lugar, permanecen detenidos.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el episodio se registró cerca de las 21.50 del jueves. En ese momento, la víctima fatal, Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga , se encontraba junto a su hermano, A.M. (17), en la casa de la novia de este último. Allí también estaban otros dos amigos, identificados como A.C. (27) y S.C. (22).

De acuerdo a lo que relataron todos ellos a la policía, los hermanos Elizondo se acercaron al domicilio portando un machete, un cuchillo y una bomba molotov. Y prácticamente sin mediar palabra, intentaron incendiar la casa y agredieron a quienes estaban en el interior.

Durante el ataque, Joshua Garay recibió múltiples heridas profundas por arma blanca en la espalda . Murió en el lugar. Su hermano, A.M., sufrió una lesión en el brazo derecho y en la zona de las costillas. Fue atendido en el Centro de Salud N°300.

En tanto, S.C. presentó una herida cortante en el brazo derecho, mientras que el mayor de los cuatro, A.C., resultó con heridas profundas en la espalda y fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde permanece en estado crítico .

Tras tomarles testimonios a los heridos, la Policía desplegó un operativo en el barrio y detuvo a los tres sospechosos en las inmediaciones.

Además, durante un allanamiento al domicilio familiar de los hermanos Elizondo, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, dos muestras con aparentes restos hemáticos y un teléfono celular. Los elementos serán analizados en el marco de la causa.

El caso está en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos . Por ahora, la funcionaria judicial trabaja en la reconstrucción de los hechos e investiga si el ataque estuvo motivado por una deuda entre las partes o por un robo reciente, entre otras hipótesis.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que los Elizondo no están imputados hasta el momento mientras se sigue reuniendo información sobre el caso.

En el marco del expediente se supo algo más: según registros del Ministerio de Seguridad y Justicia mendocino, A.C. cuenta con antecedentes por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en 2023 y 2025, amenazas agravadas en contexto de violencia de género en 2023 y tenencia ilegal de arma de guerra en 2020.

Por su parte, S.C. estuvo el año anterior involucrado en una causa por portación ilegítima de arma de fuego .

En tanto, el hermano del fallecido Joshua Garay tenía un pedido de captura vigente solicitado por el Juzgado penal de menores desde febrero pasado.

Fuente: Infobae