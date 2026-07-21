Rociar vinagre en la puerta de entrada: por qué los expertos recomiendan hacerlo en invierno y para qué sirve

El vinagre es un ingrediente casi infaltable en la cocina, que también puede aprovecharse de distintas formas en el hogar. Una de las más recomendadas, sobre todo en invierno , es la de rociarlo en la puerta de entrada .

Algunos especialistas en limpieza recomiendan sumar rociar vinagre sobre la puerta, el marco y el piso de la entrada. Este producto natural es conocido por su capacidad para eliminar residuos , neutralizar olores y dejar las superficies más limpias , aunque no reemplaza a los desinfectantes cuando se busca eliminar microorganismos.

Por un lado, ayuda a remover manchas superficiales provocadas por el barro, las salpicaduras y la suciedad que se acumula alrededor de la puerta. Además, su capacidad para neutralizar malos olores resulta clave cuando la humedad genera aromas desagradables.

Otro punto a favor es que facilita la limpieza , ya que si se aplica unos minutos antes de pasar un paño, afloja la suciedad adherida y hace que el trabajo sea mucho más sencillo. Incluso, su aroma intenso puede ayudar a alejar a algunos insectos , como las hormigas, por lo que muchas personas lo usan cerca de puertas y ventanas.

La preparación es muy simple: solo hay que mezclar una parte de vinagre blanco con tres partes de agua en un pulverizador. Se rocía la solución sobre el marco, la puerta o el piso de la entrada, se deja actuar unos minutos y luego se pasa un paño de microfibra o una mopa limpia.

Este método permite mantener la entrada más limpia y fresca sin necesidad de productos químicos fuertes ni aromatizantes artificiales.

Fuente: TN