Robaron un chanchito de un comercio y lo devolvieron con una insólita carta de disculpas: “Somos buenos pibes”

Una curiosa historia ocurrió en Rosario cuando dos jóvenes se llevaron a Orson , una estatua de fibra de vidrio con forma de un personaje de cerdo de la serie animada Garfield , que estaba frente a un comercio y era un clásico del barrio .

Días después, la figura fue devuelta en su lugar junto a una carta escrita a mano, donde los responsables pidieron disculpas. Allí afirmaron que estaban bajo influencia del alcohol y que les había parecido buena idea llevarse al chancho como una travesura.

Apenas sucedió el robo, los dueños del local y varios vecinos acudieron a las redes sociales y los medios de comunicación para difundir un simple pedido: quien lo robó, que lo devuelva . “Nuestro amigo necesita ayuda. Unos chicos malos se lo llevaron en contra de su voluntad y seguro nos está extrañando mucho. Ayúdanos a encontrar a Orson , cualquier dato va a ser útil para volver a reencontrarnos”, explicaron junto al video del hecho.

El mensaje circuló entre clientes y vecinos hasta que finalmente, Orson fue devuelto .

Una vez que el icónico personaje volvió con sus dueños, el local compartió en redes sociales la noticia y publicó una imagen donde se ve que los captores dejaron un mensaje escrito a mano junto a una figurita del exfutbolista Javier Mascherano.

“Disculpe, señor kiosquero. No fue un robo de mala intención, estábamos un poco excedidos de alcohol y nos pareció buena idea llevar a pasear a Orson , se divirtió y ahora vuelve a casa. No, en serio, mil disculpas, estamos arrepentidos, somos buenos pibes, lo hicimos como una travesura, nos equivocamos”, detallaron en la nota.

Después de varios días de incertidumbre, la historia terminó de la manera menos pensada: con Orson de regreso en la puerta del comercio y una carta de arrepentimiento de quienes se lo habían llevado.

Fuente: TN