La psicología asegura que las personas nacidas entre 1960 y 1970 tienen hábitos distintos a las generaciones jóvenes

Cada generación se formó en un contexto distinto, y eso dejó huellas en la manera de pensar, resolver problemas y enfrentar los desafíos cotidianos. Según la psicología , quienes nacieron entre 1960 y 1970 desarrollaron hábitos muy marcados por la autonomía, la perseverancia y la capacidad de adaptación , rasgos que hoy suelen diferenciarse de las costumbres de los más jóvenes.

Los especialistas explican que cada grupo incorporó habilidades propias del momento histórico en el que creció . En el caso de quienes atravesaron su infancia y juventud en esas décadas, la vida cotidiana se caracterizaba por una menor presencia de tecnología , mayor independencia y un estilo de vida que favoreció ciertos comportamientos.

De acuerdo con la psicología del desarrollo y la psicología social , hay una serie de hábitos que suelen asociarse a quienes nacieron en esa época:

Los psicólogos sostienen que el entorno influye de manera decisiva en la personalidad y en las habilidades que desarrolla cada generación. Mientras quienes crecieron en los 60 y 70 debían resolver muchas situaciones por sus propios medios, los jóvenes actuales nacieron en un mundo digitalizado y con acceso inmediato a información y herramientas.

Por eso, conductas que antes eran habituales —como memorizar números de teléfono, orientarse sin GPS o reparar un electrodoméstico en vez de reemplazarlo— hoy pueden parecer excepcionales .

Además, los especialistas advierten que comparar generaciones en términos de “más fuertes” o “más débiles” puede llevar a conclusiones simplistas. Cada una desarrolla competencias distintas según las necesidades de su época.

Las generaciones más jóvenes suelen destacarse por su facilidad para adaptarse a nuevas tecnologías, acceder rápidamente a la información y moverse en entornos digitales. En cambio, quienes nacieron entre 1960 y 1970 fortalecieron habilidades como la paciencia, la resiliencia y la resolución práctica de problemas.

Fuente: TN