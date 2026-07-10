River acordó la salida de Armani del club y dijo que el arquero “será eternamente parte de la historia”

River anunció este viernes mediante un comunicado que llegó a un común acuerdo con Franco Armani para ponerle fin a su etapa en el club después de casi nueve años y destacó que el futbolista “será eternamente parte de la historia grande ”.

“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas”, publicó la institución de Núñez.

A su vez, el club destacó que el arquero estuvo durante ocho años y medio y que fue “ figura central ” en cada uno de los trofeos que el Millonario conquistó en ese tiempo.

“Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva ”, expresó River Plate.

Y anunció que el arquero se despedirá ante el público el próximo lunes a las 16 con una conferencia de prensa . “Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre”, remarcó el club.

El arquero llegó al club de Nüñez en enero de 2018 con la misión de recuperar el arco luego de la despedida de Marcelo Barovero en 2016 y una serie de rendimientos irregulares alternados entre Augusto Batalla , Germán Lux y Enrique Bologna .

El primer título no se hizo esperar. El 14 de marzo de 2018 ganó la Supercopa Argentina , con un triunfo ante Boca por 2 a 0 en Mendoza. A fin del mismo año llegó la tan ansiada Libertadores, con victoria ante el mismo rival.

Luego continuó con la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina en 2019. Los éxitos siguieron con la conquista de dos torneos de Primera División (2021 y 2023), dos Trofeos de Campeones (2021 y 2023) y dos Supercopas Argentinas más (la 2019, pero jugada en 2021, y la 2023).

El arquero, campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina, tenía contrato hasta fines de año, pero decidió interrumpirlo para continuar con su carrera en el Atlético Nacional de Colombia, donde atajó entre 2010 y 2017 y también se ganó el mote de ídolo.

Armani le había anticipado su salida al club en los últimos días y, luego de un tiempo de reflexión ante la propuesta de Atlético Nacional. Se inclinó para regresar en un contexto donde la titularidad la perdió en manos de Santiago Beltrán , tras sufrir una serie de lesiones y no demostrar un gran rendimiento.

Los episodios desafortunados para el jugador de 39 años empezaron a inicio de este 2026, cuando en la pretemporada que el plantel realizaba en San Martín de los Andes sufrió un desgarro, seguido por una delicada tendinitis en el pie derecho que le impidió formar parte del equipo en el comienzo del Torneo Apertura.

En su regreso, a fines de febrero, salió en el entretiempo del partido que el Millonario perdió ante Vélez por 1 a 0 por una nueva molestia en el talón derecho, A la par, comenzó a crecer de forma exponencial la figura de Beltrán.

Si bien la rehabilitación tomó tiempo, una vez recuperado, Eduardo “Chacho” Coudet decidió seguir apostando por el joven arquero. Armani recién volvió a atajar el 20 de mayo en el empate 1 a 1 con Bragantino por la Copa Sudamericana. Se trató, sin saberlo, de su último partido con la camiseta del club.

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Fuente: La Nación