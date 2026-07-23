Río Negro: Alberto Weretilneck anunció un proyecto para eximir de Ingresos Brutos a los turistas extranjeros

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , confirmó hoy que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los consumos realizados por turistas extranjeros.

Con esta iniciativa, Río Negro se encamina a ser la primera provincia del país en implementar una medida de este tipo.

La propuesta, que será remitida al cuerpo legislativo durante los primeros días de agosto, tiene como objetivo central fortalecer la competitividad de los destinos rionegrinos frente a otros centros turísticos internacionales, especialmente de Chile y otros países de Latinoamérica. Según explicó Weretilneck, el mecanismo de implementación tomará como referencia el régimen vigente de ARCA para la devolución o exención del IVA a visitantes del exterior.

Aunque la medida tendrá alcance provincial, se espera que los mayores beneficios se concentren en Bariloche y El Bolsón. En Bariloche, se estima que el 20% de los visitantes son de origen extranjero, con una fuerte afluencia de brasileños en invierno (alrededor de 55.000 esta temporada) y de chilenos durante el verano.

“Nuestro objetivo es contribuir a reducir costos y mejorar la competitividad turística, especialmente de Bariloche, el principal centro de turismo invernal de la Argentina”, afirmó Weretilneck durante una rueda de prensa.

La medida apunta principalmente al mercado del segundo semestre, con foco en turistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia, Israel, Brasil y Chile.

El gobernador aclaró que, si bien se busca celeridad, la exención no llegará a aplicarse en la actual temporada de invierno. No obstante, el proyecto llegará acompañado por otra iniciativa de incentivo y promoción a las inversiones turísticas.

Esta segunda ley, actualmente en redacción y bajo consulta con cámaras empresariales y sindicatos, ofrecerá beneficios impositivos (en impuestos automotor, inmobiliario, sellos e Ingresos Brutos) para quienes realicen inversiones en hotelería o desarrollen destinos emergentes, como la pesca en el río Limay.

Con estas políticas, el gobierno rionegrino busca consolidar una estrategia conjunta con el sector privado para potenciar la actividad económica y la generación de empleo. “Es muy importante que la provincia pueda mostrarle al mundo que, además de no cobrar IVA a los turistas extranjeros, ahora tampoco se les cobrará Ingresos Brutos”, concluyó el gobernador.

El Informe de Coyuntura y Competitividad Turística de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB) reveló una desaceleración de la actividad al cierre del primer semestre de 2026.

Entre enero y junio arribaron 654.550 pasajeros a esta ciudad, lo que representa una caída del 7,1% respecto al mismo periodo de 2025. Las pernoctaciones también disminuyeron un 4,7%, aunque la estadía promedio aumentó un 2,5%, ayudando a mitigar el impacto de la menor afluencia. A su vez, junio mostró cifras más preocupantes, con una baja interanual del 14,1% en la llegada de pasajeros. Además, el gasto turístico total (ajustado por inflación) cayó un 16,7% en el último mes del semestre.

La caída en Bariloche no es aislada: el tráfico aerocomercial nacional descendió un 12% en junio. Bariloche registró una baja del 17% en vuelos, una cifra similar a la de destinos como Mendoza y El Calafate. Y el transporte terrestre de larga distancia también retrocedió un 17%.

Fuente: La Nación