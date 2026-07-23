El Gobierno restituyó en Plaza de Mayo las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19

El Gobierno restituyó este jueves en Plaza de Mayo las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19 que habían sido removidas el pasado sábado ante la posibilidad de festejos por una consagración de la selección argentina en el Mundial 2026.

Presidencia informó que las rocas habían sido resguardadas para su cuidado y que en las últimas horas se concretó la restitución por parte del Ejército y en conjunto con personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Tal como se había anunciado al momento de su retiro, la medida tuvo como única finalidad preservar las piedras y evitar que sufrieran daños durante las celebraciones masivas . Finalizado el evento, las piedras fueron reinstaladas en el mismo lugar donde se encontraban originalmente”, indicó Presidencia en un comunicado.

El sábado último, a un día de la final de la Copa del Mundo que la selección argentina disputó ante España en Nueva York, el Gobierno había removido las rocas al considerar que la Plaza de Mayo iba a convertirse en “un punto de encuentro de los hinchas” .

De todos modos aclaró que se había contactado a los familiares de las víctimas para informarles de la situación.

“Atento a las sugerencias de las fuerzas de seguridad , la única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones. Una vez finalizado el evento, se devolverán al mismo lugar donde se encuentran actualmente”, había aclarado el Poder Ejecutivo.

Las piedras se encuentran al pie del monumento a Manuel Belgrano en Plaza de Mayo desde 2021, luego de que el entonces presidente Alberto Fernández anunciara que iban a colocarse allí para recordar a las personas que fallecieron durante la pandemia a causa del Covid-19.

La medida se tomó el 21 de agosto de aquel año, solo cinco días después de la primera edición de la llamada “Marcha de las Piedras” , una protesta en la que familiares y allegados de las víctimas depositaron rocas con las inscripción de los fallecidos .

Aquella movilización se dio en medio de un clima de profundo dolor, ante los más de 100.000 muertos que en aquel entonces se registraban en el país, y tuvo lugar en Plaza de Mayo y frente a la Quinta de Olivos , entre otros puntos.

Fuente: La Nación