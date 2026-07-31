Renunció a la AFA Leandro Petersen, el director de Marketing señalado como el posible testigo secreto de EE.UU.

El director de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen , renunció a su cargo. Este dirigente había sido señalado como el posible testigo secreto que debía declarar ante la Justicia de los Estados Unidos. Él lo niega.

Según informó Petersen a LA NACION , no se trató de una decisión intempestiva. “Hace meses planificamos esta etapa porque tengo otros proyectos”, relató. En el tuit en el que se despidió hoy de la AFA dijo que llevaba “meses” planificando el cierre de esta etapa.

Hoy, Petersen participó de un acto junto con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, otros directivos y sponsors de la Selección Argentina en el predio “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza.

Se trata del llamado “Sponsor Day” , organizado para las empresas auspiciantes. “Le daremos las gracias a la selección más exitosa de la historia y a las más de 120 marcas que formaron parte de este éxito sin precedentes con su acompañamiento y cercanía incondicional”, había anunciado a Asociación en un comunicado de prensa.

Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifique en los últimos meses. Durante 9 años, junto a un gran equipo y con más de 120 marcas como socios comerciales, demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación,… pic.twitter.com/43vii6Tsau

En su tuit de despedida, Petersen dijo que durante nueve años trabajó con más de 120 marcas como socios comerciales. “Demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación, acuerdos globales y una marca con impacto mundial”, dijo.

Petersen les agradeció “especialmente” a Tapia, al tesorero de la AFA, Pablo Tovggino, y a todo el Comité Ejecutivo. “Me brindaron el espacio y la libertad para trabajar, proponer, innovar y crecer profesionalmente”, sostuvo, y anunció: “Yo estaré a disposición de esta gloriosa institución en todo momento”.

Fuente: La Nación