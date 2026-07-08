Rechazaron darle la libertad condicional a Morena Rial: qué argumentos dieron desde la Justicia

"Adeuda mayor acatamiento a las reglas de conducta dictadas y una actitud de mayor compromiso con el proceso de reinserción social que transita" , señaló la jueza María Coelho al momento de rechazar otorgarle a Morena Rial (27) la libertad condicional en la causa por la que fue condenada por robo.

La magistrada, que integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro consideró que si bien está cumplido el requisito temporal -ya pasaron los dos tercios de los 3 años de prisión que le impusieron- esa falta de cumplimiento de las normas de conducta "resulta inconveniente" darle el beneficio solicitado.

A su vez, la jueza votó por ampliar las normas de conducta vigentes y obligarla a someterse a una "evaluación y seguimiento psiquiátrico; y tratamiento psicológico".

De acuerdo al fallo del tribunal unipersonal -al que accedió Clarín - uno de los "incumplimientos injustificados" que tomó en cuenta la jueza fue que Rial, luego de que le otorgaran la prisión domiciliaria, fue el de violar la prohibición de publicar contenidos en redes en el corto plazo desde empezar a transitar ese régimen.

Al respecto, la magistrada tomó en cuenta la existencia de publicaciones en Instagram entre fines de abril y principios de julio, según se desprende de sus argumentos.

De esta manea, Morena seguirá bajo el régimen de prisión domiciliaria , el cual se efectivizó el 11 de marzo pasado bajo los fundamentos de que se pudiera focalizar en el cuidado, protección y afianzamiento vincular con su hijito.

En esta causa, la joven fue detenida el 5 de febrero de 2025 y excarcelada ocho días después. Sin embargo, el 29 de septiembre se resolvió revocarle dicho beneficio, por lo que volvió a prisión.

n tanto, el 10 de marzo de este año la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal le otorgó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico , por considerar que era necesaria una medida menos gravosa para la imputada y su pequeño hijo.

Finalmente, el 11 de junio pasado, el TOC 7 de San Isidro la condenó a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en tres robos cometidos en casas del Gran Buenos Aires.

Después de pasar cinco meses detenida en el penal de Magdalena, Morena Rial obtuvo en marzo el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir su condena a tres años por robo. Pero ahora deberá enfrentar un nuevo juicio en Córdoba , también por robo, además de otros delitos.

A fines de junio, la Justicia cordobesa confirmó la fecha de inicio del juicio que se le seguirá a Morena por el delito de robo, además de hurto, amenazas y coacción .

La Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba, a cargo de la jueza María Susana Frascaroli, comenzará a juzgar a la influencer el 21 de septiembre en la capital provincial .

En Córdoba, solicitó una probation y una reparación económica de los daños, pero la medida fue rechazada por la Justicia.

La joven ofreció realizar tareas comunitarias y pagar a sus ex novios Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri (con quien tiene un hijo) $ 80.000 a cada uno, $ 300.000 a Rodrigo, el hermano de Facundo, y $ 40.000 a Norberto, padre de estos dos últimos.

El Ministerio Público Fiscal se expidió a favor, pero Facundo y Rodrigo, patrocinados por el abogado Carlos Nayi, rechazaron la probation por la magnitud del daño y por considerar "irrazonable" el monto de la reparación . Luego, la influencer ofreció aumentar a un millón de pesos la reparación de Rodrigo por el robo de celulares, lo que volvió a ser rechazado.

La Cámara 11° se expidió por la negativa en marzo y estableció que se lleve adelante un juicio , el que ahora tiene fecha de inicio.

Además del escándalo por los robos en San Isidro, Rial fue protagonista de otros varios en Córdoba . En 2022, Rodríguez la denunció por amenazas y por dañarle su auto junto a sus amigas Camila Yohana Velázquez y Ayelén del Valle Castro (ambas también enviadas a juicio).

Pocos meses después, la imputaron por haber hurtado siete celulares al local de su ex cuñado.

Las amenazas , según la acusación de la fiscalía, habían sido contra los Ambrosioni para evitar que la denunciaran por el hurto de celulares. Y también habría amenazado el padre de su hijo con que lo iba a mandar a asesinar y a quemarle su auto.

Fuente: Clarín