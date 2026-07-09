Quiso separar una pelea durante los festejos por la Selección y terminó muerto: detuvieron a otros dos sospechosos

La investigación por el crimen de Franco De Pauli en Cañuelas sumó dos nuevos detenidos: un adolescente de 16 años y un joven de 19. Ambos están acusados de participar en la brutal pelea que terminó con la vida de la víctima durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto.

Efectivos del Grupo Táctico de Operaciones lograron identificar a los sospechosos tras analizar imágenes de cámaras de seguridad y videos aportados por testigos. Los arrestados fueron identificados como “L.D.C.”, de 16 años, y “R.G.G.”, de 19, según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas .

El hecho ocurrió el martes 7 de julio, en pleno centro de la ciudad, cuando De Pauli intentó intervenir para separar a los involucrados en una pelea y recibió un golpe en la cabeza que le provocó heridas fatales.

El primer detenido por el caso fue Iván Nahuel Lebrero , de 20 años, quien ya tenía antecedentes por robo. Con la detención de los dos nuevos acusados, la causa sumó imputados por el delito de homicidio en riña .

En el caso del menor de edad, el fiscal se comunicó con el Fuero de Responsabilidad Juvenil y dispuso su traslado a un centro de alojamiento de menores en La Plata . Sobre el joven de 19 años, la Justicia ordenó las medidas habituales para este tipo de hechos.

El violento episodio se produjo en medio de los festejos por la agónica victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante Egipto, que le permitió a la Argentina clasificar a los cuartos de final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 .

La pelea y el ataque a De Pauli quedaron registrados en varios videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, lo que resultó clave para el avance de la investigación.

Fuente: TN