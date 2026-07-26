Quién es el ex custodio de la Bonaerense detenido por intentar robarle a Daniel Scioli: sus deudas y por qué lo echaron de la Policía

La causa por el intento de robo comando al ex gobernador y actual secretario de Turismo y Deporte Daniel Scioli en su casa de Villa La Ñata, protagonizado el miércoles pasado a las 3 am por cuatro delincuentes, avanza con medidas de pruebas firmes, en medio de una atmósfera, al menos, interesante. Las curiosas coincidencias abundan .

Braian Oroná , de 36 años, el principal detenido por el hecho, un ex policía de la Bonaerense que fue custodio de Scioli once años atrás , se negó a declarar ante el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI Benavidez, a cargo de esclarecer el hecho. La hipótesis principal apunta a que Oroná sabría dónde se guardaba dinero en la casa de Scioli, que operaba bajo una fija. El ex gobernador se encontraba presente en el lugar al momento del hecho .

Santiago Grandicelli —el chofer del Peugeot 207 Compact modelo 2012 empleado en el asalto, actual empleado de YPF y el segundo detenido en la trama— sí declaró. Sin embargo, no supo explicar la prueba incriminante que los investigadores encontraron en su casa de la calle Sarmiento en Ensenada: la ropa que habría empleado en el robo, así como una curiosa máscara de payaso .

Los teléfonos de ambos detenidos fueron secuestrados : la pericia para extraer los contenidos de los aparatos será realizada este miércoles en la UFI Benavidez. Por lo pronto, queda identificar y encontrar a los otros dos sospechosos .

Hay una fuerte pista con respecto a uno de ellos. Poco después del intento de robo, se presentó en un centro náutico cercano a la casa de Scioli a las 3.40 am. Allí, pidió conectarse al wifi del establecimiento . Los investigadores, con una intervención conjunta de la Superintendencia AMBA Norte I y la División Robos y Hurtos de la PFA, buscan en el módem del lugar un rastro de su teléfono.

Oroná fue detenido en el mismo domicilio de Grandicelli. Ambos vivían juntos. “Se llevan excelente”, afirma una fuente clave en la causa. Oroná, por su parte, estaba autorizado a manejar el 207 con una cédula azul . Los une el amor, en cierta forma: la ex pareja de Grandicelli sería la actual novia del ex policía.

El fiscal Iribarren, parte del equipo de acusadores en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, espera recibir en su escritorio el legajo de Oroná en las próximas horas. Por lo pronto, se cree que habría revestido en la División Custodia durante la mayor parte de su carrera.

Los primeros chequeos a sus registros previsionales revelaron que cobró sus últimos aportes del Ministerio de Seguridad provincial en diciembre pasado. Una causa por violencia de género , descubrieron investigadores judiciales, fue lo que le costó el puesto .

En paralelo, el sistema financiero lo considera un moroso de alto riesgo: debe casi $4 millones a bancos y financieras hace varios meses.

Fuente: Infobae