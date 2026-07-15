Quién era el joven que murió envuelto en llamas en Córdoba y el historial de violencia con su pareja

La familia de Isaías José Barrera (20) , el joven que murió luego de prenderse fuego en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez , pidió que se investigue a la pareja de la víctima, de 24 años, con quien tenía una relación conflictiva, aunque la investigación determinó hasta el momento que se trató de un accidente mientras arreglaba una moto.

Isaías era el menor de seis hermanos. Le decían “El viejito”, porque de chico tenía “carita de viejo” cuando comenzaron a caerse los primeros dientes.

Pasó su vida entre Villa María y Marcos Juárez, donde finalmente se asentó. Su pasión eran las motos, heredada de su abuelo y de su padre, ambos mecánicos.

“Él te agarraba una moto, te la desarmaba y armaba solo”, dice Valeria García , su mamá, en diálogo con Clarín .

Alegre y querido por sus amigos y familiares, Isaías hacía changas de albañilería o “de lo que saliera” para poder vivir.

A mediados del año pasado conoció a Sabrina , una chica que cursaba el tercer mes de su embarazo. Si bien no era su hija, cuando nació la niña Isaías le puso su apellido y se hizo cargo de ella.

“Su debilidad eran las criaturas, se hizo cargo de la beba, le puso su apellido”, asegura Ayelén, una de las hermanas del joven.

Pero la relación con ella era particular y conflictiva. Hace unos ocho años, Sabrina había sido novia de Juan Manuel, uno de los hermanos de Isaías . La relación adolescente duró poco tiempo.

Juan Manuel, por su parte, murió hace un año y medio en un accidente cuando la moto en al que iba como acompañante chocó en una esquina.

Según la madre del joven, cuando él la conoció “no hubo forma de que vuelva a Villa María”, donde vive actualmente su familia. Si bien con su hermano no tuvo una relación difícil de adolescentes, ellos no la aceptaban como pareja de Isaías.

De acuerdo a la familia de Isaías, varias veces su hijo denunció a su pareja por violencia. “Ella lo ha apuñalado, le cortó la lengua, atentó muchas veces contra su vida . Hasta la madre de la chica se comunicaba con mi madre diciéndole que su hija es muy violenta. Isaías nunca le levantó la mano a ella porque no hubiese llegado a esto”, sostiene Ayelén.

“En este tiempo estaba separado, pero él le compraba los pañales a la beba que sentía como suya. En uno de los últimos mensajes le preguntaba qué talle era la beba de ropa para ir a comprarle”, recuerda.

Fuentes judiciales consultadas por Clarín señalaron que tanto el joven como la mujer tenían denuncias por hechos violentos entre sí.

El sábado 11 de julio, Valeria y sus hijos se estaban preparando para ver a la noche el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Cerca de las 18, la mujer recibió un llamado donde le dijeron que que Isaías estaba siendo trasladado de urgencia al hospital, que se había prendido fuego.

“Llego y me encuentro con él todo quemado y muy grave”, señala su madre.

Luego fue derivado al Instituto del Quemado en Córdoba, donde murió el lunes.

Desde aquel momento, la familia pide justicia por la muerte de Isaías y señala a Sabrina como la culpable de que él se haya prendido fuego.

“Hay un video donde ella dice ‘ yo no te quise quemar, no lo quise hacer ’ y una conversación de un chico donde dice que él estaba por prender un cigarrillo y ella le tiró con nafta”, asegura Valeria.

La moto está secuestrada y está intacta, nunca se prendió fuego, remarca la familia de Isaías.

La mamá de la víctima sostuvo que su hijo fue asistido horas antes del hecho fatal porque la pareja le había cortado una oreja.

Según fuentes de la investigación, cerca de las 17 del sábado una ambulancia fue hasta la casa donde ambos convivían y lo atendieron por un corte en la zona de la mejilla y oreja, pero que fue autoprovocado. Fue luego de una nueva discusión entre ambos.

Ese mismo equipo de médicos fue quienes atendió a Isaías a las 18, cuando se prendió fuego de cuerpo entero.

“Pido que si hay testigos que se acerquen a hablar con nosotros para poder hacer justicia. Que por favor la gente hable”, suplica la madre de la víctima.

Tras la muerte de Barrera, la Justicia de Marcos Juárez abrió un expediente que está a cargo del fiscal Fernando Epelde.

Hasta el momento, luego de la declaración de vecinos y testigos del hecho, no existen pruebas que indiquen que Sabrina tuvo injerencia en el hecho.

“ Todo apunta a un accidente ”, indicó una fuente de la investigación. Según las primeras pericias, a cargo de los bomberos de Córdoba, creen que el joven desconectó una manguera del tanque de nafta de su moto y la unió a un caño para ablandarla. Esa acción provocó una chispa que hizo combustión porque la moto estaba con nafta.

“Él tenía un encendedor, un cigarrillo y una botella de gaseosa con nafta que vacío del tanque”, sostuvo una fuente consultada.

Si bien las investigaciones son dinámicas y la fiscalía continúa produciendo prueba y tomando testimonios, por ahora no existen pruebas contra la pareja de Isaías, quien declaró como testigo.

“Me explotó la moto” , dicen que relató Isaías cuando vecinos intentaron auxiliarlo. Lo mismo reiteró en la ambulancia y a los primeros médicos que lo asistieron: “Mientras arreglaba la moto, me explotó”.

Según la autopsia, el joven sufrió quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo que le provocaron heridas en órganos vitales.

El expediente quedó caratulado como “ muerte dudosa” .

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín