“Quedate quietito porque te meto un tiro”: quiso vender dos celulares por redes sociales y lo asaltaron los supuestos compradores

Un joven de 26 años quiso vender dos celulares y fue víctima de un violento ataque en Tigre . Pautó la transacción por redes sociales, pero los supuestos compradores eran en realidad delincuentes que lo amenazaron a punta de pistola para que entregara los teléfonos marca Iphone.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado en la puerta de la casa del vendedor, ubicada sobre la calle Guiraldes, y fue filmado por una cámara que la víctima había colocado en los anteojos que llevaba puestos.

Los delincuentes eran dos, llegaron al lugar caminando y cuando el joven los saludó empezaron las amenazas: “Quietito porque te meto un tiro” . “Te doy un balazo, te doy un tiro”, le repetían mientras lo apuntaban con un arma.

En cuestión de segundos le sacaron un celular iPhone 16 y 700 dólares que llevaba encima para hacer una transacción. El joven estaba acompañado de un amigo, quien también fue víctima del robo: los delincuentes le arrebataron un morral que llevaba puesto.

En el video quedaron registrados los rostros de los ladrones en primer plano, uno llevaba puesta una gorra y el otro usaba barba. Ambos se dieron a la fuga con los elemento robados .

En medio de la tensión por el mal momento que tuvieron que atravesar, el joven entró a su casa y le contó a su familia lo que había pasado. Luego, radicó la denuncia ante la Policía y aportó las imágenes capturadas por la cámara de los anteojos .

Ahora, las autoridades trabajan en el análisis de la filmación para dar con los delincuentes. La investigación continúa.

Fuente: TN