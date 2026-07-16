Proverbio hindú del día: “Las almas nobles son como la madera del sándalo: perfuman hasta el hacha que las golpea”

“Las almas nobles son como la madera del sándalo: perfuman hasta el hacha que las golpea” es uno de los proverbios más profundos de la tradición hindú y deja un mensaje sobre la f ortaleza interior y la importancia de la nobleza .

La imagen es clara: el sándalo, famoso por su aroma persistente, sigue perfumando incluso cuando es cortado. Así, el proverbio compara a las personas de espíritu noble con este árbol, capaces de conservar sus valores y su bondad aun cuando atraviesan situaciones injustas o reciben malos tratos.

La frase utiliza el sándalo como símbolo de quienes, en vez de responder con resentimiento, eligen actuar desde la calma y la sabiduría. A su vez, el hacha representa las dificultades , las críticas o las traiciones que pueden aparecer en la vida, pero la esencia del sándalo permanece intacta.

La enseñanza central de este proverbio es que la verdadera bondad no depende de cómo actúan los demás, sino de los valores que cada uno decide sostener . Una persona generosa y compasiva no cambia su esencia por las acciones negativas de otros.

En la vida cotidiana, muchas veces la reacción más común ante una ofensa es devolver el mismo trato. Sin embargo, la reflexión hindú propone otro camino y es el de mantener la dignidad y no dejar que las acciones ajenas modifiquen la propia naturaleza .

El mensaje no implica aceptar cualquier maltrato, sino entender que la forma en la que se responde a los problemas dice mucho más de uno mismo que de quien provocó el conflicto.

El proverbio también resalta una fortaleza que no siempre es visible: la capacidad de mantener la serenidad cuando sería más fácil reaccionar con enojo . Para la tradición hindú, la grandeza de una persona se mide por cómo trata a los demás incluso en los momentos más difíciles.

Así como el sándalo deja su perfume en todo lo que toca, las personas nobles pueden dejar una huella positiva incluso en quienes no las trataron bien.

Fuente: TN